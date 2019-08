Mette Frederiksen: Mærkeligt hvis Grønland ikke ønskede selvstændighed

Redaktionen Lørdag, 24. august 2019 - 13:04

Det er helt naturligt, at der er et udbredt ønske om grønlandsk selvstændighed.

Det siger statsminister Mette Frederiksen til avisen Sermitsiaq.

Hun har tidligere ved flere lejligheder udtrykt, at hun har forståelse for ønsket.

- Du har skrevet en kronik sammen med Kim Kielsen, hvori du giver udtryk for, at du mener, det er naturligt, at Grønland arbejder henimod selvstændighed. Du siger dermed ikke som den tidligere statsminister, at du er varm tilhænger af rigsfællesskabet. Er der en nuanceforskel i jeres syn på rigsfællesskabet?

- Ja, det tror jeg, at der er. Jeg har det grundlæggende sådan, at der er et udbredt grønlandsk ønske om selvstændighed på et tidspunkt. Det forstår jeg til fulde og synes - for at være ærlig - det var mærkeligt andet. Jeg tror, at ethvert folk har iboende i sig, at man ønsker sin selvstændighed. Det har jeg på det personlige plan en meget stor forståelse for. Men det er selvfølgelig vigtigt for mig at sige, at det jo ikke er en udvikling, vi driver frem fra dansk side. Det er en udvikling, som jeg tror, at det grønlandske samfund vil vedblive med at drive frem i den takt, som man synes er den rigtige, siger Mette Frederiksen til avisen Sermitsiaq.

- Men hvis man nu ser på Grønland og Danmark som to parter i et forhold, er der så ikke en forskel på om den ene part siger: Du må selv bestemme, hvornår du vil ud af det, fremfor at sige, lad os kæmpe for at blive sammen?

- For mig ville det være en kunstig modsætning, fordi spørgsmålet om Grønlands selvstændighed kun kan afklares i Grønland. Det er faktisk ikke et ærinde for os andre. Men det betyder ikke, at jeg ikke sætter pris på rigsfællesskabet. Det gør jeg, og det er der mange danskere og grønlændere, der også gør af historiske, kulturelle og familiære årsager. Jeg holder utrolig meget af Grønland, og er meget stolt over at være statsminister i et rigsfællesskab. Men når vi diskuterer Grønlands selvstændighed, så er det ikke danske følelser, der er det afgørende. Det må naturligt være hvordan Grønland og grønlændere har det. Det er jo Grønland, vi taler om. Jeg tror så i øvrigt også, at ligegyldigt, hvordan tingene udvikler sig, så vil vi være tæt forbundne. Ser vi for eksempel på uddannelse, så er Danmark de unge grønlænderes absolut foretrukne valg. Så vi vil blive ved med at hænge sammen. Jeg tror bare, at i stedet for, at vi stædigt holder fast i noget, der er - eller var - så må man se rigsfællesskabet som noget, der udvikler sig med tiden.

