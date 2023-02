Mette Frederiksen er vred: »Gør mig ondt med racisme«

Redaktionen Torsdag, 16. februar 2023 - 13:34

Mette Frederiksen har Rigsfællesskabets største megafon, så når hun udtrykker sig i skarpe vendinger, er der stor sandsynlighed for, at budskabet trænger igennem.

Det skriver avisen AG.

Nu melder hun klart ud: Racisme og fordomme, som grønlændere i Danmark udsættes for, er helt uacceptabelt. Særligt beskæmmende finder hun det, hvis børn og unge er ofre:

- Den racisme, som en del grønlændere oplever i Danmark rammer selvfølgelig børn meget, meget hårdere, end den rammer voksne. Men det er en uskik i det hele taget. Vi har en fælles opgave, og jeg føler mig også selv forpligtet til at sikre, at ligegyldig hvem man er i vores Rigsfællesskab, eller hvor man bor, skal man behandles ordentligt og respektfuldet, siger hun.

Det rammer hende i hjertet, når hun hører unges beretninger.

- For mig gør det ondt at høre, at for eksempel unge grønlændere fortæller, at et efterskoleår er blevet ødelagt, fordi der har været racisme, eller man ikke er blevet taget godt imod på en ungdomsinstitution eller i ungdomslivet generelt. Her er noget, vi skal have sat ind overfor.

