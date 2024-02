Mette Frederiksen: Ukraine kommer før alle andre diskussioner

Ritzau Mandag, 26. februar 2024 - 16:31

Statsminister Mette Frederiksen (S) og omkring 20 andre stats- og regeringschefer er rejst til Paris i Frankrig til en konference for at sende et signal til Rusland, som for to år siden invaderede Ukraine.

Forventningen er ikke, at der bliver en aftale om donationer i form af våben eller penge til Ukraine, som er hårdt trængt på slagmarken og mangler våben og ammunition.

I stedet handler det ifølge den danske statsminister om at sende et signal til præsident Vladimir Putin.

- Jeg forventer ikke en konkret beslutning i aften. Men jeg forventer, at det, vi tager med os i aften, er, at Ukraine kommer før alle mulige andre diskussioner. Og det, Ukraine har allermest behov for, er ikke mindst ammunition, siger Mette Frederiksen forud for mødet.

Vært for konferencen, der finder sted i Elysée-Palæet, er Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.

Foruden Danmarks statsminister deltager blandt andre Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, og Polens præsident, Andrzej Duda.

Konferencen bliver åbnet af Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj. Han skal holde tale via en videoforbindelse.

Lørdag markerede Ukraine toårsdagen for Ruslands invasion. Zelenskyj oplyste i forbindelse med årsdagen, at krigen mod Rusland har kostet 31.000 ukrainske soldater livet. Ruslands tab er fortsat hemmelige.

Der er en udbredt erkendelse i Vesten af, at Ukraine er presset i krigen blandt andet på grund af mangel på ammunition og våben.

For nylig måtte Ukraine trække sig tilbage fra en strategisk vigtig by grundet mangel på ammunition.

Siden krigens begyndelse har Ukraines vestlige allierede ellers ydet omfattende militær og økonomisk støtte til landet.

Men ifølge Mette Frederiksen og andre er det ikke nok. For krigen kan få betydning for resten af Europa

- Det er ikke alene Ukraines sikkerhed, der er på alles læber i Europa i denne tid. Det er Europas fred, stabilitet og frihed. Og dermed Europas fremtid, der er på spil, siger hun.

/ritzau/