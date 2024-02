Mette Frederiksen vil skifte fokus til ammunition til Ukraine

Ritzau Torsdag, 01. februar 2024 - 16:24

Ukraine kan de næste fire år være sikker på finansiel bistand fra EU. I alt 50 milliarder euro er EU-landene enige om at afsætte til Ukraine de kommende år.

Men dermed er arbejdet ikke gjort. Det fastslår statsminister Mette Frederiksen (S). Hun varsler, at fokus nu skifter til at sikre våben og ammunition til Ukraine.

- Jeg har selv advokeret for i dag, med opbakning fra mange af kollegerne, at vi har behov for flere militære donationer. Det er lige nu, at kampen står på slagmarken, siger Mette Frederiksen.

Forud for EU-topmødet sendte hun sammen med Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, et åbent brev, hvor hun gjorde opmærksom på Ukraines behov.

Samt de europæiske landes ansvar for at leve op til at tidligere løfter om levering af ammunition. EU har konkret lovet Ukraine én million artillerigranater inden marts 2024.

Det løfte kan man dog ikke indfri, og det skaber problemer for de ukrainske soldater.

- Især mangler Ukraine ammunition. Vi har afgivet et løfte, som vi ikke lever op til som samlet EU. Det skal vi gøre, siger Mette Frederiksen.

Hun understreger, at Danmark lever op til sin del, men flere andre EU-lande hænger i bremsen. Det er dem, hun ønsker at overbevise om at øge støtten.

