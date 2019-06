Aftale på plads: Mette Frederiksen bliver ny statsminister

Walter Turnowsky Tirsdag, 25. juni 2019 - 19:56

Mette Frederiksener netop kommet ud af landstingssalen på Christiansborg.

Hun vil i morgen gå til Dronningen for at meddele at hun har opbakning til at blive Danmarks nye statsminister.

- Det er med stor glæde, at vi efter omkring tre ugers forhandlinger nu er flertal for, at der kan danne en ny Socialdemokratisk regering i Danmark, siger Mette Frederiksen.

- Vi har stillet os den historiske opgave at lave en politisk forståelse mellem de fire partier. Nu er vi kommet i mål.

Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper siger om dannelsen af en ny regering:

- Vi har fået et meget klart løfte om, at uligheden skal bekæmpes. Når vi skal finde pengene, så skal det ske på en social retfærdig måde, siger Pernille Skipper.

De Radikales leder Morten Østergaard siger om dannelsen af en ny regering:

- Vi har lovet danskerne, at det vil blive det mest ambitiøse på det grønne område. Det er det blevet. Så har vi sagt, at vi skal have bund under normeringerne i daginstitutionerne og et løfte af uddannelserne.

- Så får vi et løft af sundhedsvæsnet, siger Morten Østergaard.

Glad SF'er: Der kommer minimumsnormeringer

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, er begejstret for aftalen og fortæller, at der nu blandt andet kommer minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

- Vi leverer på en klimaindsats, der er i verdensklasse og levere på lovbundne minimumsnormeringer. Børnene i daginstitutionerne får en helt anden hverdag, siger Pia Olsen Dyhr.

Opdateres...