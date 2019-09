Mette Frederiksen vil have klimalov inden jul

Ritzau Onsdag, 18. september 2019 - 07:32

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger i en tale hos Dansk Industri tirsdag, at regeringen vil have en klimalov på plads inden jul. Det sker, efter at Dansk Industri har adopteret regeringens klimamålsætning.

Den lyder på, at CO2-udledningen skal reduceres med 70 procent i 2030. Dansk Industri har nu samme mål, og det roste statsministeren.

- Det er en fornøjelse med et dansk erhvervsliv, der klogt, samlet og grønt går ind i vores fælles fremtid. I har behov for en regering, der er mindst lige så ambitiøse som jer.

- Vi ved godt, at det er jer, der driver Danmark fremad. Det viser I med en helhjertet opbakning til regeringens klimamålsætning, siger statsminister Mette Frederiksen.

Hun kiggede derefter ned på de partiledere, der også var i lokalet og sagde:

- Vi vil have en klimalov på plads. Inden jul ikke?

Statsministeren fortsatte efterfølgende med at invitere erhvervslivet til møder på Marienborg, så man sammen kan lave en plan om, hvordan man når det fælles mål om at reducere udledningen med 70 procent.

- Vi har tidligere i Danmark vist, at det grønne kan blive til guld. At vi kan utroligt meget, når vi løfter i flok. Vores målsætning er historisk høj. Vi gør det af hensyn til klimaet, men også af hensyn til jer, sagde statsministeren henvendt til erhvervslivet.

Før statsministerens tale sagde Dansk Industris nye administrerende direktør, Lars Sandahl Sørensen:

- Den nye regering har sat sig som mål, at vi i 2030 skal reducere CO2-udledningen med 70 procent. Da jeg så det første gang, fik jeg næsten kaffen galt i halsen, så ambitiøst var det.

- Men nu er jeg blevet klogere og kan se, at vi kan gøre det. Vi har høje ambitioner, og det afskrækker ikke danske virksomheder. Derfor bakker vi op om at nå det mål.

Normalt taler lederen af oppositionen også til topmødet. Man da Venstre står uden funktionel formand talte tidligere beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i stedet.

- Som Richard Møller sagde i 1992, så er jeg ikke for fin til at komme med på et afbud, sagde Troels Lund Poulsen.

- Jeg vil gerne rose DI's klimaplan, der sender et signal om optimisme. Venstre deler 100 procent den tilgang, at vi skal have grønne løsninger.

Han kritiserede herefter regeringens plan om at hæve arveskatten. Det vil, ifølge ham, tage penge fra grønne investeringer i familieejede virksomheder.