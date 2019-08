Mette Frederiksen vil ikke udelukke dansk indblanding i udenlandske investeringer

Redaktionen Torsdag, 22. august 2019 - 15:32

Den spirende interesse for at investere i Grønland fra især kinesisk og amerikansk side, kan også have sikkerhedspolitiske dimensioner. Og derfor vil statsminister Mette Frederiksen heller ikke på forhånd udelukke, at der kan opstå situationer, hvor Danmark vil høres udenlandske investeringer.

Det siger hun til AG.

Flere eksperter vurderer, at USA's og Kinas interesse for at investere skal findes geopolitiske interesser. Dermed kan de have en udenrigspolitisk dimension.

- Vil Danmark kræve at blive hørt i forbindelse med indgåelse af aftale med store udenlandske investorer?

- Rigsfællesskabet har gennem årene udviklet sig til et ligeværdigt samarbejde mellem Grønland og Danmark. Fremtidige udfordringer med større udenlandsk interesse for Grønland vil også kræve et tættere samarbejde mellem Grønland og Danmark, siger Mette Frederiksen til AG.

- Vil det sige, at Danmark vil kræve at blive hørt når store udenlandske investorer kræver adgang til Grønland i fremtiden?

- Det vil afhænge af situationen, lyder Mette Frederiksens korte svar.

