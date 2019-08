Walter Turnowsky Torsdag, 15. august 2019 - 11:45

Statsminister Mette Frederiksen besøger Grønland den 18.-19. august. Det meddeler statsministeriet.

I forbindelse med besøget mødes Mette Fredriksen, med formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen og øvrige medlemmer af Naalakkersuisut.

- Jeg glæder mig til at byde Mette Frederiksen velkommen til Grønland, som har valgt at besøge Grønland umiddelbart efter, hun er blevet statsminister. Vi har allerede et godt samarbejde med Mette Frederiksen, og jeg ser frem til endnu tættere samarbejde fremover,” siger formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen.

Mette Frederiksen skal også mødes med repræsentanter for arbejdsmarkedsorganisationer og virksomheder samt Arktisk Kommando. Hun besøger desuden bygden Kapisillit og den sociale institution Meeqqat Illuat, Børnenes Hus.

- Jeg glæder mig meget til mit første besøg i Grønland som statsminister og til igen at mødes med formanden for Naalakkersuisut. Det er vigtigt, at vi allerede nu får et godt samarbejde i gang mellem regeringen og Naalakkersuisut, siger Mette Frederiksen i en pressemeddelelse.

Statsministeren har aftalt med Kim Kielsen.

Efter besøget i Grønland, tager Mette Frederiksen videre til Island.

