Mette Frederiksen ankommet til Nuuk: Vil drøfte omstridt ambassadør-post

Thomas Munk Veirum, Merete Lindstrøm Tirsdag, 06. juni 2023 - 13:38

I regn og blæst ankom statsminister Mette Frederiksen tirsdag middag til lufthavnen i Nuuk.

De kommende dage står på rigsmøde og møde i Kontaktudvalget. Statsministeren bekræfter overfor Sermitsiaq.AG, at konflikten om udnævnelsen af den arktiske ambassadør er på dagsordenen:

Spørgsmål: Er du klar til at skifte den arktiske ambasssadør ud?

- Det er noget af det, vi kommer til at diskutere. Ikke den konkrete person, men altså spørgsmålet om den arktiske ambassadør er på dagsordenen, siger Mette Frederiksen.

Statsministeren har haft travlt de seneste dage, hvor hun mandag var på sit første besøg i det Hvide Hus i Washington hos præsident Joe Biden.

Arktis og Grønland fylder mere

Statsministeren siger, at Grønland og Arktis ikke var på dagsordenen på mødet med præsidenten.

Men Grønland og Arktis fylder mere og mere på den sikkerhedspolitiske dagsorden, siger hun:

- Først og fremmest håber jeg, vi får et godt rigsmøde, og så skal vi også have et møde i Kontaktudvalget, som er en ny institution, vi lavede for et par år siden. Det handler om udenrigs- og sikkerhedspolitik, og det er klart, at det er de dagsordener, der fylder stadig mere.

Henviser til aftalt forløb i spiralsag

- Jeg kommer jo lige fra mødet i USA. Krigen i Ukraine, og også Arktis og det høje nord fylder mere på den sikkerhedspolitiske scene, så der er masser vi skal diskutere, siger Mette Frederiksen.

Ved ankomsten til Nuuk bliver statsministeren også spurgt til, om hun har en undskyldning med til de grønlandske kvinder i spiralsagen. Det svarer statsministeren undvigende på:

- Sidst jeg var her, gav jeg en undskyldning til eksperimentbørnene. Og så er der aftalt et forløb omkring spiralsagen, siger Mette Frederiksen.

Danmark og Grønland har aftalt, at et forskerteam skal udrede forløbet omkring spiralsagen, hvor tusinder af kvinder her i landet fik opsat en spiral - mange uden samtykke.

Foreløbigt officielt program:

Tirsdag

14.00 Møde i Udenrigs-, Sikkerheds- og Forsvarspolitisk Kontaktudvalg

17.45 Pressemøde i Hans Egedes Hus

Onsdag

Formiddag rigsmøde

11.00 afgang mod Qooqqut

17.45 Møde med medierne i Hans Egedes Hus

Sideløbende vil de tre landes parlamentarikere holde møder onsdag med fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) og naalakkersuisoq for udenrigsanliggender Vivian Motzfeldt (S).