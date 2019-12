Mette F. skal mødes med Kim Kielsen om US-samarbejde

Walter Turnowsky Tirsdag, 10. december 2019 - 17:54

Statsminister Mette Frederiksen (Soc) skal inden for kort tid mødes med både Kim Kielsen og den færøske lagmand Bárður Nielsen for at drøfte det kommende strategiske samarbejde om Arktis, som hun har aftalt med præsident Donald Trump. Samtidig afviser hun kritik fra Aaja Chemnitz Larsen (IA) om at Grønland ikke skulle være blevet tilstrækkelig inddraget.

- Det at lave en fælles erklæring om et strategisk partnerskab med USA vedrørende Arktis, det er jo et arbejde vi har besluttet i fællesskab at sætte i gang sammen med Færøerne og Grønland. Og det mener jeg er den helt rigtige måde at gøre det på. Jeg har aftalt et møde meget snart - igen - med både landsstyreformanden og lagmanden i forhold til den videre proces. Og det er Rigsfællesskabet, der indgår i et strategisk partnerskab med USA, når det gælder Arktis, sagde statsministeren på et spørgsmål fra IA-politikeren.

Det strategiske samarbejde blev aftalt med præsident Donald Trump på et møde mellem de to parter i forbindelse med NATO-topmødet i London.

- Jeg mener, at det er den rigtige måde at gribe arbejdet an på, og jeg er i øvrigt glad for at amerikanerne kvitterer og vil gå positivt ind i dette arbejde. Det tror jeg vil styrke Arktis, og det vil styrke Rigsfællesskabet og USA og vores indbyrdes tætte relation.

IA ser overtrædelse af aftaler

Aaja Chemnitz Larsen (IA) mener, at Grønland burde have siddet med ved bordet under mødet med Donald Trump. Hun mener ligefrem, at det er overtrædelse af Igaliku- og Ittilleq-aftalerne, at det ikke var tilfældet. Aftalerne at Grønland skal inddrages, når det handler om Arktis. Men Mette Frederiksen (IA) siger, at mødet med Trump også handlede om alt mulig andet end Arktis.

- Når det kommer til det møde, som jeg selv holdt bilateralt med den amerikanske præsident, så skal jeg selvfølgelig kunne gøre det som Danmarks statsminister. Det var ikke et møde, der handlede om noget specifikt, det var et arbejdsmøde om relationen mellem Danmark og USA. Selvfølgelig vedrørte det også Arktis, fordi Arktis er på alles dagsorden.

- Men selvfølgelig skal jeg som Danmarks statsminister kunne holde et bilateralt møde med den amerikanske præsident og der kæmpe for Rigsfællesskabets interesser, og det gælder selvfølgelig hele Rigsfællesskabet.

- Min opgave at sørge for tæt dialog

Men det svar var Aaja Chemnitz Larsen ikke tilfreds med. Hun mindede Mette Frederiksen om hendes egne ord om, at det 'ikke kan nytte noget at man sidder i København og vurderer, hvad der er vigtigt for Grønland og Færøerne' og spurgte direkte om Kim Kielsen havde været inviteret med til mødet med Donald Trump.

- Det var et bilateralt møde, der blev afholdt mellem den amerikanske præsident og den danske statsminister, og så fik jeg selvfølgelig følgeskab af nogle af de andre delegerede, der er ved et NATO-topmøde og dem jeg i øvrigt har tæt på mig. Jeg tror det er vigtigt, at når vi taler NATO-medlemskab, så er det jo Danmark, der er medlem af NATO og det er USA, der er medlem af NATO, og det var i relation til vores NATO-samarbejde at mødet fandt sted.

Og ved den type møde skal det være muligt at tage alle emner op, mener statsministeren

- Når det så handler om Arktis og det handler om Rigsfælleskabet, så er det min opgave hele tiden at sørge for en tæt dialog med både Færøerne og Grønland.

Hun fastslog, at det endnu er for tidligt at sige noget mere konkret om indholdet af det strategiske samarbejde, da arbejdet med dette først nu for alvor går i gang - sammen med Grønland og Færøerne, som hun endnu engang understregede.