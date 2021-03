Mette F. inddrages igen i sag om eksperimentbørn

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 24. marts 2021 - 15:15

- Vil statsministeren kompensere de resterende eksperimentbørn, uden at der skal en stævning til, lyder spørgsmålet fra IA-folketingsmedlemmet Aaja Chemnitz Larsen, der stiler det direkte til den socialdemokratiske statsminister Mette Frederiksen.

Aaja Chemnitz Larsen håber, at det kan spare eksperimentbørnene for udsigten til juridisk tovtrækkeri at skulle lave en stævning, og hun henviser til en anden og lignende sag, hvor staten har indgået et forlig om en erstatning.

Juridisk ansvar

- Senest har Regeringen vist, at den også tager et juridisk ansvar, da Regeringen i en lignende sag med godhavnsdrengene indgik et forlig om erstatning. Forliget betød, at sagerne kunne blive afgjort helt uden om domstolene, skriver Aaja Chemnitz Larsen.

- Kompensationen til godhavnsdrengene sender et signal om, at en undskyldning ikke kan stå alene, og at der bør følge en økonomisk kompensation med, lyder begrundelsen.

Tilbage i 1951 blev 22 børn sendt til Danmark, som led i et socialt eksperiment, hvor de skulle lære dansk, så de som voksne kunne være med til at præge udviklingen i et moderne Grønland. Eksperimentet gik dog langt fra som ønsket.

Seks nulevende

I dag er der seks tilbage af de 22 børn, som deltog i eksperimentet. Og efter flere års pres og en større udredning valgte det officielle Danmark i december sidste år at give en officiel undskyldning til børnene – 69 år efter at de blev sendt til Danmark.