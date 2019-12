Mette F. før møde med Trump: Vi har en rigtig god relation

Ritzau Onsdag, 04. december 2019 - 06:09

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har for vane at tale med meget store bogstaver, når han møder andre Nato-allierede, som - ifølge ham - ikke bruger penge nok på forsvar.

Danmark hører til blandt de to tredjedele af Nato-landene, der er langt fra at spendere to procent af bruttonationalproduktet (bnp) på forsvar, som er det fælles mål.

Den danske statsminister erklærer sig dog helt rolig før mødet.

- Jeg er overhovedet ikke flov, og det er der ingen i Danmark, der har grund til at være, siger statsministeren på vej ind til Nato-topmødet i Watford nord for London.

Tidligere på året havde de to et diplomatisk sammenstød, da Trump ville købe Grønland. Det blev afvist af Grønland og Danmark, og siden kaldte han Mette Frederiksens kommentar til hans forslag om Grønland for "nasty".

De to havde derefter et møde i New York, og forholdet er godt, forsikrer Mette Frederiksen.

- Vi har en rigtig god relation til hinanden. Ja, der kan ryge nogle ord gennem luften, men det afgørende er, at man regner med hinanden og stoler på hinanden, siger Mette Frederiksen.

Mette Frederiksen sagde allerede ved mødets start i går, at Grønland vil være på dagsordenen.

- Vi kommer selvfølgelig til at diskutere Grønland og Arktis.

Det vigtigste budskab fra dansk side er ifølge Mette Frederiksen det danske "ønske om at opprioritere indsatsen omkring Arktis".

- Det handler om, hvad der sker i luften. Vores evne til at overvåge, hvad der sker. Men også i havet. Øget overvågning af ubådsaktivitet. Vi forstærker vores indsats, og det ved jeg, at amerikanerne er glade for, siger hun.

Regeringen vil prioritere 1,5 milliarder kroner til Arktis, da området "bliver stadig mere vigtigt også sikkerhedspolitisk".