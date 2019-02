Metoo-bevægelse til kamp mod grønlandsk tabu

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 14. februar 2019 - 15:30

#Metoo-bevægelsen der stormede igennem Europa og USA sidste år er nu kommet til Grønland.

Arrangementet holdes i morgen fredag, hvor der vil være oplæg fra blandt andre Anda Poulsen fra Mandegrupperne i Grønland, Inge Olsvig Brandt fra Ligestillingsrådet og den svenske forfatter og debattør Alexandra Pascalidou.

- Uanset landet, så skal man sætte fokus på seksuelle overgreb og aftabuisere det. Det sker stadigvæk, og det er absolut uacceptabelt og bør italesættes ofte. Emnet er jo tabubelagt, det skal vi bryde, siger Per Boch, kommunikationsansvarlig i NAPA til Sermitsiaq.AG.

Nordisk ministerråd har besluttet at sætte fokus på seksuelle overgreb. Derfor har flere nordiske lande som Finland, Island og Sverige arrangeret lignende arrangementer. Og nu er den kommet til Grønland.

- Hvert land har fundet personer, der vil fortælle om de seksuelle overgreb de har oplevet. Her i landet har vi fundet to, der lægger stemme til, siger Per Bloch.

De nordiske landes arrangementer vil udmunde i et større seminar i Island til efteråret. På seminaret vil alle landenes historier blive afspillet.

Grønlandsk perspektiv

#Metoo bevægelsen slog første gang igennem i oktober 2017, da den spredte sig viralt i de sociale medier. #Metoo benyttes til at oplyse om, at man har oplevet seksuelle krænkelser og seksuelle chikaner. Konceptet blev populært i kølvandet på anklager om seksuelle overgreb begået af filmproduceren Harvey Weinstein. Filmproduceren er sidenhen blevet fyret fra sit eget produktionsselskab.

Fredagens arrangement vil have en grønlandsk vinkel.

- Der er rigtig mange, der har oplevet seksuelle krænkelser og chikane i Grønland. Der har været flere politiske debatter om emnet, men alligevel er der ikke mange, der kender til #metoo. Det sætter vi fokus på for at aftabuisere seksuelle krænkelser, siger Inge Olsvig Brandt fra Ligestillingsrådet til Sermitsiaq.AG.

Efter oplæggene i arrangementet vil de fremmødte få mulighed til selv at få ordet. Arrangørerne har lavet en række spørgsmål, som de fremmødte kan svare på i grupper. Arrangørerne håber på en god debat.

Alle er velkomne

- Alle er velkomne. Hvis de vil, så skal de arbejde sammen i grupper og besvare spørgsmål om emnet. Vi håber på en god debat, da det er den første arrangement af sin slags i Grønland, siger Inge Olsvig Brandt.

Der vil være krisepsykologer tilgængelige under oplægget og debatten efter, hvis de deltagende skulle få brug for det, oplyser Per Boch fra NAPA til Sermitsiaq.AG.