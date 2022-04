Kassaaluk Kristensen Fredag, 01. april 2022 - 16:37

Mest læste i marts på netmediet Sermitsiaq.AG byder på lidt af hvert.

Den mest læste artikel i marts måned handler om en snescooterulykke i Kobberfjorden ved Nuuk, hvor to personer faldt igennem isen. Den ene persoon mistede livet, mens den anden blev reddet.

Læs eller genlæs artiklen her:

Snescootere faldt igennem isen ved Nuuk: To personer er fundet

På andenpladsen ligger historien om en kontrovers mellem et medie og Formanden for Naalakkersuisut. En freelancejournalist, der har fået en opgave fra TV2 om at dække statsministerbesøget Ilulissat, forlod presseturen efter en konfrontation med formanden for naalakkersuisut, Múte B. Egede. Ifølge parterne ønskede formanden ikke at udtale sig til

TV2´s journalist.

Journalist forlader Ilulissattur efter Múte-konflikt

Debat om at være grønlænder eller inuk fylder en del hos befolkningen. Og artiklen om Nivi Rosing, der mangler en underskrift fra de grønlandske myndigheder for at kunne bevise, at hun er inuk, har også haft flere læsere. Artiklen placerer sig på tredjepladsen i mest læste i marts.

Grønland kan ikke bevise at Nivi Rosing er Inuk