Mest læste i juli

Merete Lindstrøm Mandag, 02. august 2021 - 14:06

Det kaldes agurketid, når det er småt med nyheder. Sommeren er ofte den slags tid.

Juli måned har været præget af coronanyheder og knap så meget andet. Det kan også ses i opgørelsen over månedens mest læste artikler.

Det skabte en del debat, da Naalakkersuisut valgte at indføre krav om vaccination i offentlige transportmidler. Det hjalp ikke på kritikken, at folk der var rejst hjemmefra til andre dele af landet alle udlandet fik lov at rejse hjem, selvom de ikke var vaccineret. Kravet varede da også kun kort tid, før det blev rullet tilbage efter tre dage.

2. Fri smittespredning i Nuuk

Bekymringen var til at tage og føle på, da myndighederne meldte om flere nye smittede i løbet af en weekenden og fri smittespredning i hovedstaden, da smittekilden hos en af de smittede ikke var kendt.

Som konsekvens blev mange borgere bedt om at lade sig teste og køen foran testcentret nåede op på flere hundrede meter de efterfølgende dage.

3. Seks nye smittede

Den tredje mest læste historie i juli måned omhandler nye smittede. Efter smitten begyndte at sprede sig, drejede debatten sig hurtigt over på, hvorvidt myndighederne bude lukke landet ned eller ej, og hvor mange der har valgt at tage imod vaccinationen mod covid-19. Myndighederne startede op med de såkaldte drop-invaccinationer flere steder i landet i juli måned, hvor alle kan møde op og få første eller andet stik.

Først på en elvteplads over mest læste artikler i juli, finder man en artikel, der ikke omhandler corona. Det er historien om en forsvundet kvinde, der blev fundet omkommet i Qaqortoq.