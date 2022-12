Messi slår argentinsk målrekord og skaffer finalebillet

Ritzau Tirsdag, 13. december 2022 - 18:00

Lionel Messi får en sidste chance for at krone sin storslåede fodboldkarriere med et verdensmesterskab.

Med kampens første mål og et oplæg til det sidste havde han en afgørende fod med i Argentinas sejr på 3-0 over Kroatien i semifinalen.

Scoringen gjorde ham samtidig til Argentinas mest scorende spiller ved VM nogensinde. Landsmanden Julian Alvarez strålede også med to mål.

Argentina står på søndag over for Marokko eller Frankrig i finalen. Onsdag afgøres det, hvem der følger argentinerne til den afgørende kamp.

Allerede da Messi løb på banen i semifinalen, skrev han historie.

Opgøret var den mangeårige Barcelona-spillers nummer 25 i VM-sammenhæng. Dermed tangerede han tyske Lothar Matthäus' rekord for flest kampe i turneringen.

Men mange argentinere sad nok med nervøse trækninger, da kampen først blev fløjtet i gang. I første halvleg tog Messi sig nemlig til venstre baglår.

Behandling fik han imidlertid aldrig, og argentinerne slap i første omgang med skrækken.

Kampens første 20 minutter var formentlig udtryk for dens kolossale betydning. Der var stort set ingen chancer, før Borna Sosa hamrede bolden over mål.

Argentinas offensive esser begyndte så småt at få overtaget i kampen, og efter lidt over en halv time gik det galt i kroaternes defensiv.

Angriberen Julian Alvarez slap alene igennem og forsøgte at prikke bolden forbi Dominik Livakovic i Kroatiens mål.

Afslutningen fik ikke meget kraft, men fordi Alvarez samtidig blev fældet af keeperen, resulterede det i et straffespark.

Her var der tilsyneladende intet galt med Messis venstre ben. Han hamrede bolden hårdt og højt i nettet til 1-0.

Målet var hans 11. i den argentinske landsholdstrøje ved VM. Messi sidder nu alene på rekorden i hjemlandet.

Allerede en håndfuld minutter senere blev føringen fordoblet.

Endnu en gang var Julian Alvarez på spil med et optimistisk gennembrud, og da forsvarets forsøg på at sparke bolden væk mislykkedes, bankede han bolden ind bag Livakovic.

Knockoutslaget kunne have ramt et rystet kroatisk hold kort før pausen.

På et hjørnespark fik Alexis Mac Allister frit hovedstød, men Brighton-spilleren pandede den forbi målet og gav Kroatien et lille håb.

Men at indhente et forspring på to mål føltes som en stor opgave for Kroatien, som næsten ikke havde været i nærheden af Argentinas mål.

To udskiftninger gav nyt blod til Kroatiens hold fra anden halvlegs start, men trods masser af boldbesiddelse kneb det stadig med at skabe chancer.

I stedet kunne Messi have lukket kampen 12 minutter inde i anden halvleg, men hans afslutning fra kanten af det lille felt sad lige på Livakovic.

Afgørelsen kom med godt 20 minutter igen.

Kroatiske Josko Gvardiol, som ellers har spillet en strålende slutrunde, blev tørret godt og grundigt af Messi, som med en flad aflevering fandt Alvarez.

Manchester City-angriberen scorede nemt til 3-0, som skar den sidste flig af spændingen.

På søndag står 35-årige Messi for anden gang i en VM-finale. Før slutrunden understregede han, at turneringen i Qatar blev hans sidste VM, så alt tyder på, at han ikke får flere muligheder for at vinde titlen.

Kroatien må nøjes med at kæmpe om bronze på lørdag.