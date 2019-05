Messi er 14 mål fra Ronaldos rekord

Ritzaus Bureau Torsdag, 02. maj 2019 - 07:49

FC Barcelona-stjernen Lionel Messi har fortsat et stykke vej op til Cristiano Ronaldos målrekord på 126 scoringer i Champions League.

Med onsdagens to mål i Barcelonas 3-0-sejr over Liverpool i den første semifinale mod Liverpool nåede Messi op på i alt 112 scoringer i Europas største klubturnering.

Dermed mangler Messi 14 mål i at matche sin evige rival Ronaldo, der før denne sæson skiftede fra Real Madrid til Juventus.

I denne sæson har Messi halet seks mål ind på Ronaldo, da det er blevet til 12 mål i Champions League, hvilket gør ham til turneringens foreløbige topscorer.

Ronaldo nåede at score seks gange for Juventus, inden holdet røg ud i kvartfinalen efter et samlet nederlag til Ajax.

600 mål for Barcelona

Onsdagens to mål mod Liverpool var samtidig argentinerens nummer 599 og 600 for Barcelona.

Messi har i alt scoret 48 gange i denne sæson for Barcelona, mens Ronaldo foreløbig er noteret for 27 for Juventus.

Sådan ser listen over historiens mest scorende spillere i Champions League/Mesterholdenes Europa Cup ud:

1. Cristiano Ronaldo: 126 mål (Manchester United, Real Madrid og Juventus).

2. Lionel Messi: 112 (Barcelona).

3. Raul: 71 (Real Madrid og Schalke 04).

4. Karim Benzema: 60 (Lyon og Real Madrid).

5. Ruud van Nistelrooy: 56 (PSV Eindhoven, Manchester United og Real Madrid).

6. Robert Lewandowski: 53 (Dortmund og Bayern München).

7. Thierry Henry: 50 (Monaco, Arsenal og Barcelona).

8. Alfredo di Stefano: 49 (Barcelona).

9. Andriy Shevchenko: 48 (Dynamo Kiev, AC Milan og Chelsea).

9. Zlatan Ibrahimovic: 48 (Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain og Manchester United).