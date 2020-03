En mere er smittet med corona

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 24. marts 2020 - 13:00

- Den smittede befinder sig i Nuuk, oplyste Kim Kielsen.

Landslæge Henrik L. Hansen fortalte på en skype-forbindelse, at det nye tilfælde var forventet, idet den smittede var i familie med den person, som blev konstateret smittet i søndags. Begge er nu i hjemme-isolation.

- Vi har fået taget 265 test, og vi afventer svar på en del, fortalte Henrik L. Hansen.

- Mange spørger hvor vi står, fordi smitten vil jo komme på et eller andet tidspunkt. Det er imidlertid vigtigt, at vi får udskudt antallet. Jo længere hen på sommeren, vi kan skubbe udviklingen, så er der mulighed for at vi selv kan håndtere de smittede, forklarede landslægen og henviste til, at det var vigtigt, at vi ikke får for mange tilfælde, mens Danmark er stærkt belastet af coronasyge.

Styr på den smittede

Politimester Bjørn Tegner Bay havde ikke meget at fortælle, fordi der ikke var meget nyt i forbindelse med dagens udmelding.

- Den nye smittede var politiet opmærksom på, så det store efterforskningsmæssige arbejde har ikke været nødvendigt, oplyste Bjørn Tegner Bay.

I Danmark forlængede man nedlukningen af skoler, butikker etc til den 13. april.

Politimesteren oplyste, at flyveforbuddet gælder frem til 8. april, og at man først et par dage før denne dato vil forholde sig til en forlængelse.

Inatsisartut skal samles

Naalakkersuisut ønsker Inatsisartut indkaldt.

- Vi har sendt et brev til Formandsskabet i Inatsisartut, hvor vi efterlyser muligheden for at indkalde mindst 16 medlemmer, så det er muligt at gennemføre en lovgivning, oplyste Kim Kielsen.