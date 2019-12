Mere guld end forventet

Redaktionen Lørdag, 07. december 2019 - 09:29

Det canadiske mineselskab AEX Gold har succes med sin licens i Vagar-området.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Seneste undersøgelser bekræfter, at der er tale om mineralaflejringer af høj kvalitet, og at der er stort potentiale for yderligere guldopdagelser i området.

– Vores prøver viser, at der ser ud til at være flere guldforekomster i området, end vi havde forventet på baggrund af tidligere undersøgelser. Det nye er, at guldet ikke kun er til stede i kvarts-årerne, men også i grundfjeldet, siger direktør i AEX Gold, Eldur Olafsson til avisen Sermitsiaq.

Tidligere har det været fremme, at guldet i Sydgrønland er af meget høj lødighed, og ressourcerne vurderes at være på minimum 263.000 troy ounce (oz). Det svarer til omkring 8,5 tons guld, og med en guldpris på omkring 250 kroner for 1 gram, kan guldforekomsterne vise sig at være en særdeles indbringende forretning for AEX Gold, der indtil videre har investeret omkring 100 millioner danske kroner i projektet. 8,5 tons guld til 250 kroner per gram er i alt 2.125 millioner kroner.

– De positive perspektiver inden for Vagar-licensen betyder, at vi nu følger op med yderligere feltarbejde blandt andet i vores nye licensområder, der dækker et areal på 266 kvadratkilometer i Nanortalik guldbæltet. Her er potentiale for yderligere opdagelser, siger Eldur Olafsson.

