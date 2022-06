Hvad med et mere grønlandsk pas?: »Vigtigt symbol – og en stolthed«

redaktion Onsdag, 15. juni 2022 - 08:45

Hvorfor har Grønland et rødbedefarvet EU-pas, når færingerne har et grønt?

Det spørgsmål skal den danske justitsminister Mattias Tesfaye (S)

nu opklare. Folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen fra Inuit Ataqatigiit står bag henvendelsen til regeringen, skriver avisen AG.

- Et færøsk pas adskiller sig for eksempel ved at være i en anden farve end det danske og det grønlandske. Derudover indeholder det færøske pas oplysninger om, at personen både har færøsk og dansk statsborgerskab, skriver Aaja til justitsministeren og fortsætter:

- På Færøerne kan borgerne, ligesom i Grønland, selv vælge, om de vil have et pas fra deres hjemland eller fra Danmark. Vil ministeren oplyse, hvor mange på Færøerne der vælger det færøske pas?

Er det muligt at få et grønlandsk pas, hvor der står, at man har grønlandsk og dansk statsborgerskab, spørger hun til Mattias Tesfaye, som har til efter sommerferien til at indhente relevante oplysninger om sagen.

Symbol

AG har spurgt Aaja Chemnitz Larsen, hvilken forskel det vil gøre med et eventuelt mere grønlandiseret pas.

- Vi taler ofte om statsborgerskabet, som er dansk i dag, og som mange gerne så kunne være grønlandsk på sigt. For mange kan det være et vigtigt symbol og en stolthed at have et grønlandsk pas, svarer hun.

