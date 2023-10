Menneskeskabt giftstof gør Grønlands spækhuggere sterile

Redaktionen Søndag, 29. oktober 2023 - 09:02

En ny, og hidtil største, undersøgelse af sammenhængen mellem spækhuggeres føde og ophobning af giftstoffet PCB i deres kroppe viser, at de spækhuggere, der primært spiser hvaler og sæler har mere PCB i kroppen end de spækhuggere, der spiser mere fisk.

En høj mængde PCB har også den uheldige virkning, at spækhuggere har sværere ved at formere sig, viser undersøgelsen, der er gennemført af Aarhus Universitets Technical Science.

- Vi har undersøgt vævsprøver fra 162 spækhuggere. I prøverne analyserede vi fedtsyresammensætningen, fordi den afslører, hvad dyrene spiser. Og vi målte niveauet af forskellige menneskeskabte giftstoffer, siger Rune Dietz, der er professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.

Kan gøre dyret steril

Spækhuggere dør ikke af PCB-forgiftning. Men med årene ophober giftstoffet sig mere og mere i deres kroppe, og undersøgelser viser, at jo højere koncentrationer der er, desto sværere for spækhuggere bliver det at kunne formere sig.

- For spækhuggere betyder det, at de hun-hvaler, der har mest PCB i kroppen, stort set ikke får unger længere, forklarer Rune Dietz.

Desuden har spækhuggere med høje koncentrationer af PCB sværere ved ar bekæmpe infektioner.

Hvad er PCB PCB er en forkortelse for "polyklorerede bifenyler" - en gruppe kemikalier, der alle består af forskellige forbindelser af klor, kulstof og brint. Stoffet er menneskeskabt - og det findes ikke naturligt. I 1876 lykkedes det den tyske kemiker Oscar Döbner at skabe stoffet i sit laboratorium, men det var først i 1929, at den amerikanske virksomhed The Swann Chemical Corporation satte kemikaliet i produktion i stor skala. Få år senere overtog kemigiganten Monsanto produktionen. PCB er fedtopløseligt og kan derfor ikke opløses i vand. Desuden brænder det ikke. De egenskaber har gjort, at det har været brugt i stor stil i elektriske apparater. Der er udviklet omkring 130 forskellige PCB'er, men siden 1970'erne har stoffet været forbudt i en række lande, herunder Danmark. Kilde: Aarhus Universitet

Det gælder især for spækhuggere ved det vestlige Canada og ved Grønlands kyster, hvor spækhuggere primært lever af sæler og små hvaler, er det et stort problem, lyder det.

Selvom PCB hverken har været produceret eller brugt i nævneværdig grad i Grønland eller det nordlige Canada, er giftstoffet havnet i økosystemet i havet. PCB bliver nemlig transporteret gennem vinden mod nord.

- PCB er flygtigt. Det har et højt damptryk, og derfor fordamper stoffet i varmen og spredes via luftstrømmene rundt på kloden. Når PCB-dampene bliver afkølet i den kolde luft over Grønland eller Canada, bliver de omdannet til væske og falder som regn. Det er derfor, vi ser høje koncentrationer i Arktis, siger forskeren.

Når PCB først rammer det arktiske hav, bliver de små partikler ikke opblandet og udtyndet, som man skulle tro, når de er så flygtige. I stedet optager små dyr som rejer og krill partiklerne, og mængden af PCB bliver ikke nedbrudt igennem årene.