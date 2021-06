Menneskers syn på natur

Nina-Vivi Møller Andersen Søndag, 06. juni 2021 - 13:59

En utraditionel ekspedition har til formål, at få ny viden om menneskers natursyn. Personlige fortællinger om steder i naturen, der har eller har haft afgørende betydning for vores liv. Ekspeditionen skal bruges til at skabe nye erkendelser om, hvordan naturen påvirker os som mennesker.

Fortællingerne vil blive indsamlet på en workshop den 18. september, hvor man vil interviewe deltagerne. Udvalgte fortællinger fra workshoppen præsenteres den 23. september 2021 i samarbejde med NAPA i kulturhuset Katuaq i Nuuk.

Hvis du gerne vil vide mere om ekspeditionen og du gerne vil dele dine oplevelser til andre, så kan du deltage i et online møde den 10. juni kl. 17:30.

Læs mere om projektet i Nordic Nature Narratives Facebookside.

Fortællinger kan gøre en forskel

Hvad betyder naturen for dig? Steder hvor man er opvokset eller man har flyttet fra kan man fortælle om. Det kan også være et sted hvor du finder ro. Et sted i naturen, hvor du måske har oplevet et afgørende øjeblik eller noget andet.

- Alle historier er velkomne. Store og små. Fortællingerne bliver indsamlet på en storytelling workshop den 18. september i Nuuk og via interviews i samme periode. Til workshoppen i Nuuk søges deltagere i alle aldre. Fortællinger deles i en fortælle-teaterforestilling samt i podcast og en bog om menneskers natursyn i Grønland, Nordnorge og Danmark, skriver Eva Ritter, som en af dem der leder ekspeditionen.

Hun vil i samarbejde med Jens Larsen indsamle personlige fortællinger. Jens Larsen forsker i storytelling og har lavet flere fortælleprojekter.

Klima og miljø

Ekspeditionen skal være med til at bidrage til arbejdet med bærdygtighed i Norden med fokus Verdensmålene, klima og miljø. Eva Ritter gennemførte et projekt om uddannelse for bærdygtig undervisning og havde Grønland som udgangspunkt. Der lærte hun, hvor vigtigt det er, at inddrage forskellige perspektiver.

- Alt for ofte sker det kun ud fra den vestlige forståelse for bæredygtighed. Med vores ekspedition til bl.a. Grønland, Nordnorge og Danmark vil vi finde ud af, hvad vi kan lære af den kulturelle mangfoldighed, som findes i Norden, siger Eva Ritter.