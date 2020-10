Menneskerettigheder: Fokus på beskyttelse mod diskrimination

redaktionen Torsdag, 29. oktober 2020 - 14:03

- Den nuværende ligebehandlingslovgivning i Grønland beskytter ikke alle personer tilstrækkeligt.

Sådan lyder vurderingen fra Grønlands Råd for Menneskerettigheder og instituttet i parallelrapporten, der indeholder instituttets beskrivelse af de vigtigste udfordringer for menneskerettighederne i Danmark og Grønland, fremgår det i en pressemeddelelse fra Rådet for Menneskerettigheder.

På nuværende tidspunkt understøtter den grønlandske lovgivning på området ligestillingen mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet.

Fortsat begrænset

- Men Grønlands Ligestillingsråd er fortsat begrænset, da rådet ikke er forpligtet til at undersøge diskriminationssager fra borgere. Borgere i Grønland, der føler sig diskrimineret, har ikke mulighed for at klage til et uafhængigt klagenævn om diskriminationssager. Sagerne skal derimod indbringes for retten, påpeges det.

Vedrører en klage forskelsbehandling fra en offentlig myndighed, kan der klages til Ombudsmanden for Inatsisartut.

Mangel på lovgivning

Grønlands Råd for Menneskerettigheder og instituttet anbefaler derfor, at der introduceres lovgivningsmæssige foranstaltninger, der sikrer en generel beskyttelse mod diskrimination. Derudover bør der etableres et uafhængigt klagenævn.

- Grønland har i dag ikke nogen lovgivning som beskytter borgere mod diskrimination generelt. Beskyttelse mod diskrimination på baggrund af for eksempel køn, etnicitet, handicap og seksuel orientering er grundlæggende rettigheder, som skal sikre at alle borgere kan leve et trygt liv, fri for diskrimination, siger Sara Olsvig, der er formand for Grønland Råd for Menneskerettigheder.

Ifølge Sara Olsvig er det derfor vigtigt for Rådet for Menneskerettigheder igen at påpege denne problematik, og at komme med en konkret anbefaling om at rette op på denne mangel på lovgivningsmæssig beskyttelse.

Danmark skal eksamineres

Hvert femte år skal Danmark og Grønlands efterlevelse af menneskerettighederne undersøges af Menneskerettighedsrådet i FN. I den såkaldte Universelle Periodiske Bedømmelse (UPR) vurderer FN den samlede indsats for de FN-konventioner, som Danmark har tiltrådt og som også gælder i Grønland.

Danmark eksamineres af FN til næste år i maj.