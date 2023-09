Melder ud om grundstødt krydstogtskib: - Bekymrende

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 12. september 2023 - 10:32

Et krydstogtskib er stødt på grund i Alpefjord i nationalparken i Nordøstgrønland. Det oplyser Grønlands Politi og Arktisk Kommando tirsdag morgen.

Skibet Ocean Explorer har 206 personer om bord, og det er en bekymrende situation, for hjælpen kan være lang tid undervejs, lyder det fra Arktisk Kommando:

- Et krydstogtskib i problemer i Nationalparken er selvfølgelig bekymrende. Der er langt til nærmeste hjælp, vores enheder er langt derfra, og vejret kan være meget ugunstigt.

- I den specifikke situation ser vi dog ikke akut fare for menneskeliv eller for miljøet, hvilket er betryggende. Vi følger selvfølgelig situationen tæt og tager denne hændelse meget alvorligt, udtaler chef for operationer i Arktisk Kommando, kommandørkaptajn Brian Jensen.

Det skriver Arktisk Kommando på sin Facebook-side.

Knud Rasmussen tidligst fremme fredag

Arktisk Kommando oplyste tidligere tirsdag til Sermitsiaq.AG, at nærmeste enhed er inspektionsfartøjet Knud Rasmussen, som er blevet sendt mod krydstogtskibets position.

Kommandoen oplyser, at på tidspunktet for meldingen befandt Knud Rasmussen sig cirka 1.200 sømil fra krydstogtskibet, og kan derfor tidligst være fremme ved det grundstødte skib fredag morgen lokal tid. Vejret kan dog komme til at spille en rolle, lyder det fra Arktisk Kommando:

- Så snart vi blev klar over, at Ocean Explorer ikke kunne komme fri ved egen hjælp, sendte vi et skib mod havaristen. Så snart det er muligt, vil vi også få lavet en overflyvning, så vi kan få friske billeder, der kan hjælpe med at vurdere situationen på stedet.

- Vi har rakt ud til relevante samarbejdspartnere i operationsområdet for at undersøge, om andre enheder kan have kortere og hurtigere vej til det grundstødte skib, siger kommandørkaptajn Brian Jensen.

Krydstogtskib er blevet bedt om at blive i området

Samarbejdet i Arktis betyder ifølge Arktisk Kommando, at den islandske kystvagt muligvis kommer til at støtte med løsningen af opgaven. Derudover har Arktisk Kommando været i kontakt med et andet krydstogtskib, som befinder sig i nærheden af Ocean Explorer.

- Dette skib er blevet bedt om at forblive i området, så det kan assistere, hvis situationen skulle udvikle sig, skriver Arktisk Kommando.

Der arbejdes lige nu med flere scenarier for, hvordan Ocean Explorer kan blive hjulpet, fortæller Brian Jensen:

- De kan enten forsøge at komme fri ved egen hjælp, når det bliver højvande, de kan få hjælp fra et nærliggende krydstogtskib, de kan få hjælp fra Knud Rasmussen, eller de kan få hjælp fra en af vores samarbejdspartnere. Uanset hvad er det vigtigste for os, at alle kommer i sikkerhed, siger Brian Jensen.