Melder ud efter deadline: Udvidet kræftbehandling forlænges midlertidigt

4. juli - fire dage efter at ordningen formelt udløb, melder Departement for Sundhed nu ud, at adgang til udvidet kræftbehandling i Danmark fortsætter midlertidigt.

Adgangen til den udvidet behandling blev besluttet i december 2022 efter debat om kræftbehandling. Debatten opstod i kølvandet på en artikel om kræftsyge Naja Zeeb Pedersen, som fik afslag på eksperimentel behandling, som potentielt kunne være livsforlængende i hendes tilfælde, og som var blevet anbefalet af det danske sundhedsvæsen.

I en meddelelse skriver Departement for Sundhed tirsdag, at man fortsat er i gang med at evaluere forsøgsordningen "for at opnå et fyldestgørende beslutningsgrundlag, før der kan træffes en endelig afgørelse om, hvorvidt ordningen skal gøres permanent."

Forsøgsordningen har betydet, at patienter i Grønland har adgang til samme niveau af kræftbehandling som i Danmark.

Evaluering ventes afsluttet i august

Forsøgsordningen vil fortsætte uændret, indtil evalueringen er gennemført, og der kan træffes en endelig beslutning, lyder det fra departementet:

- Indtil evalueringen er afsluttet, vil forsøgsordningen fortsætte uændret. Det betyder, at patienter fortsat kan henvises til udvidet behandling, og at igangværende behandlingsforløb vil fortsætte efter d. 30. juni, skriver departementet.

Departementet forventer, at evalueringen vil være afsluttet i august.