Medstifter af IA: – Befolkningen skal have klar besked

Aqqaluk Lynge, der i den grad var primus motor for stiftelsen af partiet Inuit Ataqatigiit, og som var den første formand for partiet i perioden 1978-1993, kommer med en venlig men bestemt besked til partiet op til landsmødet, skriver avisen Sermitsiaq:

– ”The kissing time is over!”, en ny politisk kurs er som en forelskelse, der kan udvikle sig til holdbar kærlighed, hvis parterne formår at bevare gnisten og den gensidige respekt og tillid, ellers vil det føre til et brud. Frem til nu har vi oplevet en meget synlig koalition på de internationale arenaer, mens befolkningen herhjemme venter på at få vished om, hvordan de mange valgløfter skal realiseres, siger Aqqaluk Lynge til Sermitsiaq om koalitionens første levetid mellem Inuit Ataqatigiit og Naleraq.

Bizar og uhørt opførsel

Men Aqqaluk Lynge har som mange andre borgere lagt mærke til en kile, der kan blive et problem for hans parti, nemlig det forhold, at der er blevet skabt en misstemning fra uventet kant og vigtig brik i samspillet mellem IA og Naleraq.

Han er således langt fra tilfreds med naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, erhverv, handel og klima Pele Brobergs afvisning af IA’s folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen, da hun i sin egenskab som folketingsmedlem og formand for Folketingets Grønlandsudvalg gerne ville mødes med ham for at drøfte sager, der hører under hans områder:

– Pele Broberg har formået at udvise en bizar og uhørt opførsel, som ifølge min mening ikke harmonerer med en god politisk skik, og Aaja fortjener en klar undskyldning, hvilket jeg selvfølgelig håber allerede er sket.

