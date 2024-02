Medmorskab anerkendt: Sejr i LGBT+-miljøet

Paninnguaq Steenholdt Lørdag, 17. februar 2024 - 08:17

En længe ventet sejr, er opnået i Grønland.

- Endelig! Vi er så glade for den nye lov, der er blevet anerkendt i forhold til medmorskab. Det har været meget nødvendigt og det er længe ventet, lyder det glædestrålende fra Qillaq Olsen, der er forperson i LGBTQIA+-foreningen Sipineq+.

Foreningen, der drives af frivillige, blev stiftet sidste år og har syv bestyrelsesmedlemmer.

Efter mange års kamp er medmorskab blevet anerkendt i landet. Det var et enigt Folketing, der stemte ja for en ny børnelov den 19. december sidste år, som nu gør det nemmere for to kvinder at blive forældre sammen.

Siden 2016 har politikere, meningsdannere og LGBT+-miljøet kæmpet for at få ændringerne i loven.

Medmoderskabet betyder blandt andet: at medmoren har pligt til at forsørge sit barn

at barnet og medmoren har ret til at arve efter hinanden

at medmoren kan få samvær med sit barn

at medmoren kan få del i forældremyndigheden

at barnet kan få medmorens efternavn

at barnet kan få samme statsborgerskab som medmoren, hvis betingelserne er opfyldt. Kilde: borger.dk

Før var det sådan at, hvis din ægtefælle eller partner havde samme køn som dig, og de vil være forældre, har kvinden, der ikke føder barnet, ingen rettigheder som forælder ved fødslen og kan ikke søge om at få det før efter tre måneder. Det betød, at man ikke kunne holde barsel sammen i barnets første levetid. Dette er blevet ændret til at den ikke-biologiske mor, som er enten en ægtefælle eller registreret partner, kan blive anerkendt som medmor.

- Det styrker menneskerettighederne i Grønland og det har været meget nødvendigt i LGBT+-miljøet at opnå medmorskabet. Det betyder rigtig meget for par af samme køn, der vil få børn, fordi ændringen kan gøre hverdagene meget lettere for dem, siger Qillaq Olsen, der mener at ændringen vil helt sikkert være en vigtig del af synet på LGBTQIA+-personer i landet.

Air Greenland har været i front i forhold til barselsrettighederne til forældre af samme køn.

Flyselskabet indførte nemlig en politik i september sidste år, der sikrede, at forældre af samme køn, uanset om man er kvinde eller mand, kan have lige barselsrettigheder under ansættelse i virksomheden.

Politikken blev vedtaget af en arbejdsgruppe i Air Greenland i juli måned i sidste år, altså før Inatsisartut drøftede ny lov om ligestilling og antidiskrimination. Passagerer kommer også til at mærke ændringer. Gruppen vil nemlig indstille ændringer i bookingsystemerne, så der kommer flere muligheder for de kommende passagerer.

Medfaderskab

På trods af glæden over medmoderskab, så er der en stille skuffelse over, at den nye lov ikke gælder for mænd i forhold, der gerne vil være fædre.

Hverken den danske eller grønlandske lovgivning har ligestillet mænd og kvinder, når det gælder medfaderskab til et barn.

Derfor er reglerne for mænd fortsat langt fra at blive ligestillet med kvinder på området.

- Det er vores næste formål. Faktisk har vi haft det på dagsordenen lige siden foreningens opstart sidste år. Det er en af vores vigtigste formål sammen med vores terminologiprojekt, siger Qillaq Olsen.

Foreningen har holdt møde med Grønlandsudvalget i Folketinget i maj sidste år om medfaderskabslovgivningen. Qillaq Olsen fortæller at forslaget blev taget godt imod af udvalget.

- Vi følte, vi blev støttet. Vores problem er, at retten til medfaderskab i Danmark stadig ikke er gældende. Derfor bliver vi nødt til at vente indtil loven træder i kraft i Danmark, siger han.

Medmoderskabslovgivningen blev indført i 2013 i Danmark. Det vil sige, at det tog ti år for Folketinget, før Grønland kunne følge efter. Det kritiserer Sipineq+-forpersonen.

- Vi ventede på medmorskabets anerkendelse i ti år. Skal vi så vente ti år mere for fædrene? Det er alt for lang tid, siger Qillaq Olsen.

Justitsområde er indtil videre et rigsanliggende. Dette vil sige, at området reguleres ved rigslovgivning vedtaget af Folketinget og administreres af rigsmyndighederne.

Inatsisartut og Naalakkersuisut kan i fællesskab indføre regler inden for de konkrete områder, vi har overtaget lovgivningskompetencen på.

- Dette kan virke som en stor forsinkelse, når man vil ændre noget i samfundet her. Især når man vil forbedre LGBT+-området i Grønland, siger Qillaq Olsen.