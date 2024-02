Medmorskab anerkendt: Sejr i LGBT+-miljøet

Paninnguaq Steenholdt Torsdag, 15. februar 2024 - 08:27

En længe ventet sejr, er opnået i Grønland.

- Endelig! Vi er så glade for den nye lov, der er blevet anerkendt i forhold til medmorskab. Det har været meget nødvendigt og det er længe ventet, lyder det glædestrålende fra Qillaq Olsen, der er forperson i LGBTQIA+-foreningen Sipineq+.

Det skriver avisen AG.

Foreningen, der drives af frivillige, blev stiftet sidste år og har syv bestyrelsesmedlemmer.

Efter mange års kamp er medmorskab blevet anerkendt i landet. Det var et enigt Folketing, der stemte ja for en ny børnelov den 19. december sidste år, som nu gør det nemmere for to kvinder at blive forældre sammen.

Siden 2016 har politikere, meningsdannere og LGBT+-miljøet kæmpet for at få ændringerne i loven.

