Medlem af bande er anholdt for drab i Christiania

Ritzaus Bureau Fredag, 01. september 2023 - 07:09

Politiet har anholdt endnu en mistænkt i sagen om skyderiet i Christiania sidste weekend, hvor en 30-årig mand blev dræbt, og flere blev såret.

Der er tale om en mand fra den forbudte bande Loyal To Familia. Han fremstilles for en dommer fredag, oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: Vidne til Christianiaskyderi: Jeg troede det var min sidste tid på jorden

Heri forklarer vicepolitiinspektør Knud Hvass, at en omfattende indsats har ført til den 28-årige mand.

- Vi har lagt rigtigt mange kræfter i efterforskningen af det hensynsløse skyderi, siger Knud Hvass i pressemeddelelsen.

18-årig tidligere anholdt

Den 28-årige er blevet anholdt i Vestre Fængsel. Han blev nemlig varetægtsfængslet i en anden sag tirsdag. I den er han sigtet for at have overtrådt et opholdsforbud to gange.

Manden ventes fremstillet for en dommer fredag lidt over middag.

Det er den anden anholdelse i sagen. Tidligere er en 18-årig mand blevet varetægtsfængslet.

Politiet mener ikke, at det var den 18-årige, der skød. Han havde altså ikke en pistol i hånden i Christiania ved Stjerneskibet lørdag aften cirka klokken 19.30, da adskillige skud blev affyret.

Hans rolle var - ifølge politiets mistanke - at planlægge udførelsen af drabet og at hjælpe med to medgerningsmænds flugt. De stak af på to stjålne elcykler.

Sigtes for at bryde bande-paragraf

Den 18-årige nægter sig skyldig, men mistanken er begrundet, og der er grund til at holde ham varetægtsfængslet, har såvel byretten som landsretten vurderet.

I en pressemeddelelse oplyser Københavns Politi, at den senest anholdte også sigtes for at have overtrådt en særlig bestemmelse i straffeloven. Ifølge den kan straffen stige med indtil det dobbelte, hvis en forbrydelse begås i forbindelse med et opgør mellem bander.

Ved retsmødet i tirsdags gav den 28-årige udtryk for, at han ikke er tilknyttet LTF. Men politiet mener at kunne dokumentere, at han er set på forskellige datoer sammen med medlemmer af den forbudte bande.

En døde og yderligere fire såret af skud

Da han i juli blev set i Blågårdsgade og i mandags stod i krydset mellem Blågårdsgade og Korsgade, blev opholdsforbuddet overtrådt, hævder politiet.

Ved skyderiet lørdag aften mistede en mand fra Hells Angels livet. Fire andre blev også ramt. Den ene af disse blev ramt af seks skud.

Forbrydelsen kan åbenbart forbindes til hashhandlen i Pusher Street, og sagen har fået Christiania til at tage en beslutning, som siges at være historisk. Nu skal den berømte og berygtede gade lukke.