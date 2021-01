Medie: Tom kiste begravet ved en fejl

Redaktionen Mandag, 25. januar 2021 - 13:03

En tom kiste blev i september sidste år begravet i Nanortalik ved en fejl. Fejlen blev først opdaget halvanden måned efter. Kisten blev gravet op igen, og manden blev begravet samme dag.

Det skriver knr.gl.

Den tomme kiste blev begravet på grund af tre myndigheders fejlkommunikation, oplyser forvaltningschef for teknik og miljø i Kommune Kujalleq, Mike Kristiansen til KNR. De tre myndigheder er sundhedsvæsenet, kommunen og kirkekontoret.

- Jeg vil sige, at der ulykkeligvis er sket en fejl mellem tre myndigheder. Vi har gennemgået vores procedure for det, der er sket, og hvordan vi kan sikre, at det ikke sker igen, udtaler Mike Kristiansen til mediet.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at en tom kiste blev begravet ved en fejl.

Sermitsiaq.AG kunne i januar 2019 fortælle, at en mor til et dødfødt barn begravede en tom kiste ved en fejl. Der lå fejlen hos sundhedsvæsenet, der også har kigget deres procedure igennem for at undgå lignende fejl igen.