Medie: Sult-krise lurer i Iqaluit

Thomas Munk Veirum Onsdag, 31. august 2022 - 14:32

Iqaluit står over for en voksende sultkrise, der har tvunget flere mennesker i byen med omkring 8.000 indbyggere til at forlade sig på et lokalt madcenter for at få mad. Det skriver canadiske CBC News.

Et lokalt offentligt madcenter i Iqaluit melder således om en betydelig stigning i antallet af borgere, der benytter madcenteret.

- På dette tidspunkt sidste år serverede vi omkring 100 til 150 måltider om dagen til lokalsamfundet. Men lige nu ser vi faktisk tal mellem 350 og 400. Vi nærmer os faktisk 450 måltider nu på daglig basis, udtaler Rachel Blais, der er administrerende direktør for Qajuqturvik Community Food Centre til canadiske CBC News.

Ifølge Rachel Blais skyldes udviklingen stigende fødevareomkostninger, der allerede er høje i Iqaluit. Fødevarepriserne er steget med 8,8 procent på landsplan det seneste år i Canada.

De stigende fødevarepriser presser også centrets økonomi, fortæller direktøren.

- Vi ser ikke kun en stigning i efterspørgslen, men madomkostningerne for programmet stiger også betydeligt hver eneste måned, fortæller hun.

Ifølge CBC News oplever over halvdelen af husstandene i Iqaluit usikkerhed om fødevaresituationen.