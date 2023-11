Medie: Russisk "spionskib" overvågede forskningsskib ved Grønland

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 31. oktober 2023 - 10:01

Fartøjet "Yantar", der ifølge eksperter er et spionskib fra den russiske flåde, sejlede over en periode på 18 timer flere gange meget tæt på det norske forskningsskib 'Kronprins Haakon', mens skibet befandt sig i farvandet mellem Grønland og Svalbard.

Det er DR, som kan fortælle om episoden, fordi mediet gennem den norske tv-station NRK har fået indsigt i rapporter fra Norsk Polarinstitut, der ejer forskningsskibet, og fra Havforskningsinstituttet i Norge, som anvender skibet.

Episoden fandt sted i september, og besætning og forskere oplevede det russiske skibs ageren som både skræmmende og provokerende.

- Hver gang vi stoppede for at lave målinger, stoppede de også. Og når vi begyndte at sejle igen, fulgte de efter. Samlet fulgte de os i næsten et døgn, fortæller Colin Stedmon, som forsker i klimaforandringers ændringer af havets kemiske sammensætning, til DR.

Arktisk Kommando har desuden tidligere bekræftet overfor Altinget Arktis, at 'Yantar' i sommeren 2016 lå for anker ud for havnen i Nuuk.