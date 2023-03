Medier: Tyskland har identificeret båd bag Nord Stream-sabotage

Ritzau Onsdag, 08. marts 2023 - 06:33

De tyske medier ARD og Zeit skrev tirsdag, at tyske myndigheder har været i stand til at identificere den båd, der blev brugt til at sprænge gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

De to medier angiver ikke, hvor de har oplysningerne fra.

Ifølge medierne har en gruppe på fem mænd og en kvinde lejet en yacht fra et polskbaseret selskab med ukrainske ejere.

De seks personer har brugt falske pas, og deres nationalitet er ukendt.

Spor efter sprængstof fundet

Yachten er blevet sejlet fra den tyske by Rostock 6. september, skriver ARD og Zeit.

Der er blevet fundet spor af eksplosiver på yachten.

Reuters har ikke været i stand til at bekræfte oplysningerne, som de to tyske medier kommer med.

Medierne skriver også, at der er efterretninger, der tyder på, at en proukrainsk gruppe står bag.

De oplysninger stemmer overens med oplysninger i en artikel, der blev udgivet af den amerikanske avis The New York Times tirsdag.

Her fortæller anonyme amerikanske embedsfolk, at de har set efterretninger, der antyder, at en proukrainsk gruppe står bag.

Kan være 'false-flag'

Onsdag siger Tysklands forsvarsminister, Boris Pistorius, at sprængningerne af Nord Stream 1 og 2 også kan være en såkaldt false flag-operation, der er iscenesat for at skyde skylden på Ukraine. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Begrebet falsk flag bruges om en mission, der har til formål at skjule, hvem der reelt står bag. Det skal efterfølgende kunne bruges som undskyldning for et angreb.

I artiklen fra The New York Times er der ikke detaljer om karakteren af efterretningerne, hvordan det er indsamlet, og hvor stærke beviser der er tale om.

Embedsmændene siger dog, at der ikke er beviser på, at Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, eller nogen fra den ukrainske regering er involveret.

Ukrainere nægter

Ukrainske embedsfolk fra regeringen og militæret siger, at Ukraine ingen rolle har haft i angrebet, og at de ikke ved, hvem der udførte det.

The New York Times skriver, at embedsfolkene på baggrund af efterretningerne mener, at sabotørerne højst sandsynligt er russere eller ukrainere.

26. september sidste år blev der konstateret en gaslækage på Nord Stream 2 i Østersøen. Kort tid efter lød det også, at Nord Stream 1 var ramt.

Danske myndigheder har siden konkluderet, at lækagerne skete som følge af en eksplosion.