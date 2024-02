Medier: Russisk desertør fundet skuddræbt i Spanien

Ritzau Tirsdag, 20. februar 2024 - 14:02

Meget tyder på, at den omtalte russiske desertør Maxim Kuzminov er blevet skuddræbt i Spanien.

Den ukrainske efterretningstjeneste GUR oplyste mandag ifølge Reuters, at Maxim Kuzminov var fundet død i Spanien i sidste uge.

Tirsdag siger spansk politi ifølge den britiske avis The Guardian, at det formoder, at liget af en skuddræbt mand, der blev fundet den 13. februar, tilhører Kuzminov.

Politiet har tidligere oplyst, at den dræbte person har opholdt sig i Spanien under en falsk identitet - noget, som det spanske nyhedsbureau Efe ifølge Reuters skriver, at Kuzminov har gjort.

Manden blev fundet i en parkeringskælder i den spanske by Villajoyosa, hvor han var blevet skudt flere gange.

Stjal helikopter

Ifølge politiet havde han et pas på sig, der identificerede ham som en ukrainsk mand på 33 år - dog ikke ved navn Maxim Kuzminov.

En talsperson for den ukrainske efterretningstjeneste bekræftede ifølge BBC, at Kuzminov var flyttet til Spanien.

Kuzminov flyttede, efter at han sidste år stjal en russisk helikopter og deserterede til ukrainsk side.

Talsmanden fortæller desuden, at Kuzminov, kort før han blev fundet dræbt, skulle have kontaktet sin ekskone og inviteret hende til at besøge ham.

Det er stadig uvist, hvem der står bag det formodede drab.

Nyheden virker dog ikke til at komme bag på lederen for Ruslands udenlandske efterretningstjeneste, Sergej Narysjkin, da han blev spurgt ind til Kuzminovs død.

Ukraine havde tilbudt ham 500.000 dollars

- Den kriminelle foræder blev et moralsk lig, det øjeblik han planlagde den her beskidte og forfærdelige forbrydelse, siger han ifølge Reuters.

Ifølge BBC stjal Kuzminov den 9. august sidste år en Mi-8 helikopter og fløj til Ukraine.

To andre var om bord på helikopteren, men de blev skudt og dræbt.

Han sagde efterfølgende på en pressekonference, at han skiftede side på grund af hans modstand mod Ruslands invasion. Desuden havde Ukraine tilbudt ham 500.000 dollar, hvilket svarer til omkring 3,4 millioner kroner, for at desertere.

Kun få måneder efter Kuzminovs desertering sagde en betjent fra den russiske efterretningstjeneste ifølge BBC, at han "ikke tror, at Kuzminov lever i lang nok tid til at komme for retten".

