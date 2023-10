Medier: Mindst 250 personer fundet dræbt ved festival nær Gaza

Ritzaus Bureau Mandag, 09. oktober 2023 - 07:01

Israelsk redningsmandskab har fundet ligene af 260 personer, som blev dræbt, da Hamas angreb en festival i det sydlige Israel tæt ved grænsen til Gaza lørdag.

Det skriver den israelske avis Haaretz søndag aften.

Et andet medie, Times of Israel, skriver, at der er fundet over 250 lig på det sted, hvor festivalen fandt sted.

Det er endnu ikke oplyst, om de dræbte på festivalpladsen er inkluderet i det samlede israelske dødstal, der søndag aften lyder på 700 personer.

Det oplyser en talsperson for Zaka. Det er en frivillig gruppe, der tager sig af at hente de lig, der er tilbage efter terrorangreb eller naturkatastrofer.

Tusindvis af festivalgæster måtte lørdag flygte fra musikfestivalen i det sydlige Israel i nærheden af kibbutzen Urim, da militante palæstinensere pludselig havde indledt et angreb mod landet.

Det har flere af gæsterne fortalt til blandt andet Times of Israel.

En af gæsterne, 20-årige Noya Reuven, beskriver den gennemtrængende paniske stemning, da de mange festivalgæster måtte løbe til deres biler, mens Hamas' missiler fløj ind i Israel over hovederne på dem.

Da alle prøvede at flygte samtidig, skabte det en flaskehals, som gjorde det svært at komme væk, fortæller et andet øjenvidne, Esther.

Hun blev hjulpet af en mand i en jeep, der blev skudt, hvorefter hun lå i flere timer og spillede død, så hun ikke selv blev skudt, fortæller hun.

Ifølge mediet var det hovedsageligt unge fra Israel mellem 20 og 40 år, som var samlet ved festivalen. De var samlet for at lytte til trance-musik ved en fest, der havde varet hele natten.

Siden lørdag har mange forældre desperat ledt efter nyt om deres børn, der deltog i festivalen.

I enkelte tilfælde er der dukket videoer op på blandt andet sociale medier, der viser nogle af deltagerne fra festivalen blive bortført af militante palæstinensere.