Medier: En bog du bør læse

Redaktionen Fredag, 05. juli 2019 - 09:19

Bogen, der er udgivet i anledning af selvstyrets 10-års jubilæum, belyser med Kuupik Kleist i centrum en række aktuelle Grønlands-temaer, heriblandt selvstændighedskampen, forholdet til stormagterne, klimakrisen og de endnu åbne sår mellem Grønland og Danmark.

Samtidig er bogen 61-årige Kuupik Kleist personlige fortælling. Alt fra opvæksten i den nu nedlagte mineby Qullissat, personlige udfordringer til en politisk karriere i ind- og udland. En tidsperiode, der falder sammen med de største politiske forandringer i Grønlands nyere historie.

Her et kort udsnit af mediernes skudsmål af ”Drømmen om Frihed”, der er udkommet på Politikens forlag og skrevet af Niels Ole Qvist og Christian Schultz-Lorentzen:

Altinget.dk: Et must read for alle med interesse for nyere grønlandsk historie og det dansk-grønlandske forhold.



Sermitsiaq: En meget aktuel bog om Grønlands nyere historie, som man skulle tro, at alle, der er interesseret i at følge med i, hvad der sker i Grønland og landets forhold til Danmark og andre lande, vil læse med stor fornøjelse og få indsigt af.



KNR: ”Drømmen om Frihed” er en velskrevet bog, der giver fod indsigt i grønlandsk politik og de tanker, der har drevet en af Grønlands store politikere gennem tiden.

Politiken: I bogen »Drømmen om frihed« oprulles fortællingen om en mand, der i stedet for at blive ungdomsforbryder blev en af de mest skelsættende figurer i kongeriet Danmark de seneste 50 år. Og med ham fortælles hele Grønlands nyere historie.

AG: Bogen kan stærkt anbefales for alle, som har interesse for Grønlands samtidshistorie og nyere politisk udvikling i Grønland.