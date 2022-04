Medierådgiver: Netflix udfordres af billigere konkurrenter

Merete Lindstrøm Onsdag, 20. april 2022 - 16:14

For første gang i mere end et årti har streamingselskabet Netflix mistet abonnenter. Selv forventede Netflix at have fået 2,5 millioner flere brugere i perioden, men endte i stedet med at tabe 200.000 abonnenter.

Det er en dramatisk udvikling for Netflix, mener medierådgiver- og analytiker ved Copenhagen Future TV Claus Bülow Christensen, der særligt peger på en stadig hårdere konkurrence blandt streamingtjenester.

- Vi ser både en mætning i, hvor mange streamingtjenester folk kan forholde sig til eller har råd til, men også en tilkomst af flere gratis muligheder.

- Mediekoncerner som Disney og Warner bliver mere og mere aggressive på markedsføringen, samtidig med at de får bedre indhold, siger Claus Bülow Christensen.

Andre er billigere

Streamingtjenesterne HBO Max og Disney+ koster 79 kroner om måneden, mens Amazon Prime og Apple TV+ kan fås for henholdsvis 45 og 39 kroner per måned.

Netflix udbyder månedsabonnementer til mellem 79 og 120 kroner. Det er dog påkrævet, at man køber det fulde Netflix-abonnement, hvis man vil streame i højeste billedkvalitet.

- Netflix er en relativt dyr tjeneste. Samtidig er Netflix ved at komme i anden række, fordi der er så mange andre nye, spændende ting at kigge på.

- Der er en voldsom kamp om de rigtig fede tv-serier og en voldsom kamp om talentet i mediebranchen. I dag er der en håndfuld af streamingtjenester, som alle går efter de bedste historier, de bedste instruktører og de bedste skuespillere, siger Claus Bülow Christensen.

Netflix har kun streaming

I længden har flere af Netflix' konkurrenter en klar fordel.

Mens Netflix står med streaming som eneste produkt, benytter andre virksomheder streaming til at sælge produkter uden for streamingtjenesterne. Det giver mulighed for at udbyde streaming til en lavere pris.

- Amazon Prime er en tillægstjeneste, man får for at være loyal kunde. Det er fuldstændig det samme med Apple, som har en interesse i at sælge flere iPhones, iPads og Macbooks, siger Claus Bülow Christensen.

Desuden har konflikten mellem Rusland og Ukraine haft en effekt. Krigen har presset mange forbrugere på pengepungen. Derudover har Netflix trukket sig fra det russiske marked og dermed vinket farvel til 700.000 brugere.

Flere reklamer kan forventes

Hvis Netflix i fremtiden skal konkurrere med konkurrenternes lave priser, kan et øget brug af reklamer vise sig at være en løsning, fortæller Claus Bülow Christensen.

Selv om Netflix tidligere har afvist, at reklamemodellen kan komme på tale, er virksomheden i øjeblikket i gang med at undersøge muligheden.

- Det kan der være stort potentiale i. Måske endda med lanceringen af en gratis Netflix-tjeneste med masser af reklamer, siger Claus Bülow Christensen.