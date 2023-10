Medie: Politikers voldssag anket til Landsretten

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 26. oktober 2023 - 14:43

Tidligere på måneden blev løsgænger i Inatsisartut, Knud Mathiassen, frifundet for tiltaler for vold af kredsretten i Sermersooq.

Men nu har anklager i sagen, Lars Petersen, valgt at anke sagen til Landsretten.

Det skriver mediet KNR.

Knud Mathiassen er tiltalt for vold mod sin egen datter, da hun var syv år.

Til Sermitsiaq.AG uddyber anklager Lars Petersen, at anklagemyndigheden mener, at landsretten kan komme frem til et andet resultat end kredsretten i denne sag.

- Vi vil gerne have, at Landsretten ser med deres øjne på sagen. Det kan måske enden med, at landsretten ændrer kredsrettens domfældelse. Når vi anker, så er det jo ikke kun fordi vi håber, at vi får en anden afgørelse, men at vi faktisk også tror på et andet resultat i Landsretten, siger Lars Petersen.

Anklagemyndighedens påstand i sagen er 40 dages anstaltsanbringelse.

Ude af partiet

Sagen mod Knud Mathiassen kom frem i offentligheden i foråret, hvor hans immunitet blev ophævet af Inatsisartut på grund af sagen. I den forbindelse lavede Knud Mathiassen et opslag på Facebook, hvor han afviste anklagerne imod ham.

Knud Mathiassen blev i foråret ekskluderet af sit daværende parti, Inuit Ataqatigiit, og er nu medlem i Inatsisartut som løsgænger.

Sagen er endnu ikke berammet i Landsretten.