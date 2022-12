Medie: Naalakkersuisut lægger fiskerisamarbejde med Rusland på køl

Thomas Munk Veirum Fredag, 09. december 2022 - 13:46

Naalakkersuisut har i denne uge sendt et afslag til Rusland i forhold til at udnytte en fiskeriaftale med Rusland i 2023. Afslaget betyder, at grønlandske fiskeriselskaber ikke vil få kvoter i Barentshavet, og russiske fiskere vil heller ikke få kvoter i grønlandsk farvand.

Det skriver Weekendavisen.

Ifølge avisen er det første gang siden aftalen med Rusland blev indgået i 1992, at Grønland afviser at bytte kvoter.

Den officielle forklaring fra Selvstyret er, at fiskebestandene i Grønland for tiden ikke tillader det sædvanlige kvotebytte med Rusland.

Kvotebytte kan genaktiveres

Dermed er der ikke umiddelbart tale om en officiel protesthandling mod den russiske krig i Ukraine, og ifølge Weekendavisen er afslaget blevet til i samarbejde med det danske udenrigsministerium, for at undgå en politisering af fiskeriet. Dermed kan andre forhandlinger om fisk med Rusland fortsætte i andre internationale fora.

Kvotebytteordningen kan genaktiveres i 2024.

Formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede (IA), har tidligere fordømt den russiske krig mod Ukraine, og dette efterår er der blevet vedtaget lovgivning i både Inatsisartut og Folketinget, der skal gøre det muligt for Grønland at tilslutte sig sanktioner mod Rusland.