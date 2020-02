Medie: Kontakter mellem Løkke og USA bag lufthavnsinvestering

Walter Turnowsky Mandag, 24. februar 2020 - 09:15

Det var kontakter mellem USA og Danmark, der førte til, at Lars Løkke Rasmussens valgte at engagere sig i lufthavnspakken i Grønland. Det siger kilde fra det republikanske parti til mediet Politico.

Allerede sidste år beskrev Wall Street Journal, at Lars Løkke Rasmussen (V) havde mødtes med den daværende amerikanske forsvarsminister Jim Mattis forud for beslutningen om at investere og give lånegaranti.

Forinden havde den daværende statsminister ved flere lejligheder ytret tvivl om, hvorvidt lufthavnsprojektet var økonomiske bæredygtigt.

Kina og Rusland skal presses ud

Nu siger en central medarbejder tilknyttet et republikansk medlem af kongressen, at det rent faktisk var kontakterne fra USA, der overbeviste Lars Løkke Rasmussen.

- Jeg tror ikke, dette bliver kontroversielt. …. Måden at presse Kina og Rusland ud er at arbejde med danskerne, hvilket var præcist, hvad vi gjorde for at blokere for at der bliver bygget en kinesisk lufthavn i Sydgrønland, siger medarbejderen, der dog ikke syntes helt at have styr på den grønlandske geografi, til Politico.

Aftale på Rigsmødet

I maj 2018 åbnede Lars Løkke Rasmussen så op for at investere i de grønlandske lufthavne, og i forbindelse med rigsmødet en måned senere enedes han og Kim Kielsen så om, at sætte et udredningsarbejde om et dansk engagement i gang.

I september samme år underskrev han og Kim Kielsen (S) så en aftale om, at den danske stat investerer 700 millioner kroner i lufthavnene i Ilulissat og Nuuk, yder et lån på 450 millioner kroner og stiller garanti for et yderligere lån på 450 millioner kroner til de to lufthavne.

Amerikansk vilje til investeringer

Senere samme måned underskrev den amerikanske viceforsvarsminister John Rood en hensigtserklæring om, at det amerikanske forsvarsministerium vil 'analysere, hvor man passende strategisk kan investere i projekter knyttet til lufthavns-infrastrukturen i Grønland, inklusive projekter der kan tjene både civile og militære formål'.

Den amerikanske ambassade i København meddeler, at der på nuværende tidspunkt endnu ikke er noget nyt om, hvor og hvordan disse investeringer kan ende med at se ud.