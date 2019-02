Medie: Kina forskønner oplysninger om landets vækst

Ritzau Tirsdag, 12. februar 2019 - 10:28

Efter rapporter om afmatning i Kinas økonomi vurderer flere iagttagere, at krisen på det kinesiske vækstmarked kan være langt værre end hidtil antaget.

Væksten i verdens næststørste økonomi nåede sidste år ned på det hidtil laveste niveau i næsten tre årtier. Det rapporterer den amerikanske tv-station CNN med henvisning til den kinesiske regerings egne tal.

Store amerikanske virksomheder - deriblandt Apple og Caterpillar, som er verdens største producent af byggemaskiner, siger, at svaghed i Kinas økonomi er baggrund for deres skuffende resultater.

Nu siger mange analytikere, at situationen i Kina kan være endnu værre end landets officielle statistikker viser.

- De oplysninger, som Kina har udsendt om dets bruttonationalprodukt, er lige til at smide ud, siger Leland Miller.

Han leder rådgivningsfirmaet China Beige Book.

- Der er helt klart konsensus om, at disse tal er upålidelige, tilføjer han.

Millers firma indsamler løbende data fra tusindvis af virksomheder i forskellige industrier i Kina. Han siger, at den kinesiske økonomi "er meget, meget svagere" for øjeblikket, end tal fra den kinesiske regering viser.

- Det er usandsynligt, at situationen vil blive ændret hurtigt, understreger han.

Det har stor betydning for vestlige virksomheder at få et klart billede af krisen. Det skyldes hensynet til fremtidige investeringer, ansættelser og udbygninger af virksomheder.

Kinas økonomi er blandt andet blevet afmattet som følge af de kinesiske lederes bekæmpelse af risikable lån og som følge af handelskrigen med USA.

Eksperter siger til CNN, at de har indtryk af, at Kinas nationale statistiske bureau har mere fokus på at få regeringen til at tage sig godt ud end at give præcise oplysninger om den økonomiske udvikling.

Mange analytikere tvivler ikke mindst på de officielle tal om den økonomiske vækst.

- Kinas statistiske bureau er først og fremmest et organ for Kommunistpartiet. Dernæst kommer hensyn til ærlige og redelige tal, skrev Derek Scissors for nylig på sin blog.

Han er akademiker med kendskab til Kina ved American Enterprise Institute i Washington. Desuden er han cheføkonom hos China Beige Book.

Ifølge Scissor er det svært at få et klart billede af landets økonomiske vækst, da mange af de data, som regeringen offentliggør, "ikke giver mening".

Researchere hos Capital Economics, der løbende følger udviklingen i en række brancher, anslår, at Kinas vækst sidste år kun var på 5,0 procent. Det officielle tal ligger på 6,6 procent.