Ny digital redaktør for Sermitsiaq.AG udnævnt

Jensine Berthelsen Fredag, 12. januar 2024 - 16:09

Mediehuset Sermitsiaq.AG er i rivende udvikling.

I 2023 fik mediehuset en ny direktør, nemlig Masaana Egede, dernæst fik avisen AG en ny redaktør ved Jette Andersen og nu får netavisen Sermitsiaq.AG som rosinen i pølseenden også en ny digital redaktør, og det er 35-årige Kassaaluk Kristensen.

Kassaaluk Kristensen blev færdiguddannet som journalist i 2015 og har adskillige års erfaring som journalist på netavisen Sermitsiaq.AG.

Fra den 1. februar overtager hun roret på redaktionen og skal i samarbejde med den øvrige ledelse stå i spidsen for at modernisere og bane vej for, at mediehusets elektroniske produkter bliver udviklet, især også i forhold til læsernes behov for nyheder af høj kvalitet.

- Jeg ser frem til at fortsætte og drive den omfattende digitalisering, som Sermitsiaq.AG er en central del af, samtidig med, at vi leverer markant journalistisk, siger Kassaaluk Kristensen.

Nye former for formidling

Som digital redaktør skal Kassaaluk Kristensen blandt andet stå i spidsen for at udvikle Mediehusets platforme, hvor nye formidlingsmåder bliver udviklet.

- Det er en meget spændende opgave, jeg har valgt at tage ansvar for. Vi er midt i en omstrukturering i Mediehuset, og det er meget vigtigt for mig at sørge for, at vi sammen lander med en dynamisk og tidssvarende nyhedsformidling på den digitale platform, fortæller den kommende digital redaktør, Kassaaluk Kristensen.

Kassaaluk Kristensen efterfølger Merete Lindstrøm, der i efteråret stoppede efter fire år på posten og nu er koncern kommunikationschef i Royal Greenland.