Mediehuset Sermitsiaq.AG investerer i kunstig intelligens for effektiv oversættelse

Denne investering har potentiale til at forbedre effektiviteten og hastigheden i både erhvervslivet og den offentlige administration i Grønland.

Med en nøjagtighed på op til 90 procent vil den nye AI-teknologi muliggøre hurtig og præcis oversættelse mellem de to sprog, hvilket vil spare samfundet betydelig tid og penge.

Hvordan vil det hjælpe samfundet?

Mediehuset Sermitsiaq.AGs investering i AI-teknologi til sprogoversættelse vil gøre det nemmere for både virksomheder og myndigheder at kommunikere effektivt og hurtigt på tværs af sprogbarrierer. Dette vil have flere positive konsekvenser for samfundet:

1. Tids- og omkostningsbesparelser: Med hurtigere oversættelser vil samfundet kunne spare betydelig tid og penge, der ellers ville være blevet brugt på manuelle oversættelser og tolkningstjenester.

2. Forøget produktivitet: Virksomheder og myndigheder vil kunne kommunikere mere effektivt, hvilket vil øge produktiviteten og reducere forsinkelser i beslutningsprocesser.

Mediehuset mener, at investeringer som denne er væsentlige for at bibeholde og fortsat udvikle de små sprog, herunder grønlandsk, som på mange måder er truet af de store sprog og den teknologiske udvikling.

I samarbejde med førende udvikler

- Betydningen af at bevare, styrke og fortsat udvikle det grønlandske sprog er væsentlig og det er vores nationale og globale kulturarv, vi her investerer i, siger Masaana Egede, som er direktør for Mediehuset Sermitsiaq.AG.

Mediehuset Sermitsiaq.AG har i dette projekt samarbejdet med nogle af Europas førende udviklere indenfor sprog i kunstig intelligens og planlægger at lancere teknologien som et produkt i første kvartal af 2024.

Følgende tekst er et eksempel fra en tidlig version af den teknologi som Mediehuset Sermitsiaq.AG har investeret i:

Dansk: Årets mest omdiskuterede lov til behandling i dag

Kalaallisut: Ukioq manna inatsit eqqartorneqarnerpaasoq ullumi oqallisigineqarpoq