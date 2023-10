Mediehuset finder ny redaktør internt i huset til AG

Merete Lindstrøm Tirsdag, 10. oktober 2023 - 10:28

Mediehuset Sermitsiaq.AG har udnævnt Jette Andersen som ny redaktør for Grønlands ældste avis, Atuagagdliutit.

Den nye redaktør kommer til at stå i spidsen for avisen undervejs i mediehusets strategi for at styrke sin tilstedeværelse i den digitale tidsalder og samtidig bevare de dybt forankrede samfundsrelevante historier på print.

Den nyligt tiltrådte direktør for Mediehuset Sermitsiaq.AG er glad for, at Jette Andersen har takket ja til de nye udfordringer.

- Vi tror på, at Jette vil hjælpe os med at navigere gennem denne digitale transformation, samtidig med at vi værner om vores redaktionelle integritet og de nære historier, som Avisen AG er kendt for, siger Masaana Egede.

Skal hjælpe med digital omstilling

Jette Andersen bringer en værdifuld baggrund og erfaring med sig til sin nye rolle. Med mange års journalistisk erfaring på Avisen AG kender hun avisens DNA indgående.

Hun har tidligere fungeret som hovedskribent for avisens mest populære portrætserie, "Inuit," og hendes bidrag har været en hjørnesten i avisens succes.

Direktør Masaana Egede understreger, at Jettes engagement i Avisen AG og hendes evne til at forstå og imødekomme læsernes behov gør hende til den ideelle kandidat til at lede Avisen AG i en tid, hvor avisens indhold er relevant både på print og online platforme.

Holder ved det nære

Den nye redaktør ser frem til de spændende udfordringer, der venter hende

- At hjælpe Avisen AG med at trives i den digitale tidsalder, samtidig med at vi skaber et skarpere format for menneskelige og nære samfundsfortællinger, er en opgave, jeg ser meget frem til at være en del af, udtaler hun.

Med Jette Andersen som redaktør er Mediehuset Sermitsiaq.AG klar til at fortsætte sin rejse mod at levere engagerende og relevant journalistik til Grønland og resten af verden på både print og online med Avisen AG som en vigtig brik i denne vision.