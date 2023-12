Mediehuset får journalist i Sisimiut

Redaktionen Fredag, 15. december 2023 - 10:01

Vi er glade for at kunne fortælle, at Dorthea Reimer-Johansen starter som journalist i Mediehuset Sermitsiaq.AG fra 1. januar 2024.

Dorthea er en erfaren journalist og kommer fra en stilling som kommunikationskonsulent i Qeqqata Kommunia. Hun har tidligere arbejdet som nyhedsjournalist og er også kendt fra TV, hvor hun har været nyhedsvært og har lavet debatudsendelser.

- Vi er glade for at få Dorthea ombord, fordi hun kommer med en erfaring og viden som vi har brug for. Vi er sikre på at hun vil være med til at styrke vores indhold og medier, siger Masaana Egede, som er direktør i Mediehuset Sermitsiaq.AG.

Nyt kontor i Sisimiut

Dorthea vil have base i Sisimiut og i samme ombæring åbner Sermitsiaq.AG et lille kontor i byen. Det er et strategisk træk som har til formål at styrke vores fokus på og komme tættere på befolkningen i Qeqqata Kommunia og Avannaata Kommunia.

- Med en kompliceret infrastruktur som vores, så giver et lokalt fokus os et bedre nationalt produkt. Der er i den grad brug for at medierne også er repræsenteret udenfor hovedstaden, siger Masaana Egede.

