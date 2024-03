Mediehuset Sermitsiaq.AG præsenterer solidt overskud for 2023

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 06. marts 2024 - 15:19

Mediehuset Sermitsiaq.AG kommer ud med et tilfredsstillende overskud på trods af en presset mediebranche. Mediehusets tredoblede overskuddet og kom ud med et resultat på 1.500.000 kr. i 2023. Det fremgår af en årsrapport som er blevet offentliggjort onsdag.

- 2023 har været et svært år for Mediehuset. Branchen er presset af annonceflugt til tech giganter og nye læsevaner. Samtidig har mediehuset skiftet direktion og det er altid en risiko og en krævende proces, men det er gået godt.

- Den nye direktør har sammen med sine dygtige medarbejdere har formået at komme godt i mål i 2023 og har allerede sat en masse skibe i søen som tegner lovende for de kommende år, siger Lars Versterløkke som er formand for bestyrelsen i en pressemeddelelse.

Fortsætter digital omstilling

Det positive årsresultat og den positive udvikling giver Mediehuset Sermitsiaq.AG et godt udgangspunkt for at fortsætte den digitale omstilling. Mediehuset har en ambition om at skabe endnu mere digital værdi for brugerne, fortæller Mediehuset Sermitsiaq.AG’s administrerende direktør, Masaana Egede.

- Vores medievaner ændrer sig hele tiden og det er vigtigt at vi følger med brugernes behov. Derfor er vi i fuld gang med at skabe digitale tilbud og nye løsninger til vores brugere. Vi investerer i ny teknologi og AI som giver bedre indhold og lettere adgang vores produkter.

LÆS OGSÅ: Tager nyt skridt med AI-oversætter

- Vi har på kort tid fået stor succes med vores AI oversætter Nutserisoq.gl og det har givet os en stor stigning i antallet af abonnenter. Vi fortsætter udviklingen af vores digitale univers og det kommer brugerne til gode, siger administrerende direktør i Mediehuset Sermitsiaq.AG, Masaana Egede.

Jette Skifte Andersen stopper som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem og i stedet indtræder Linda Lyberth Rachlitz. Den øvrige bestyrelse med Formand Lars Vesterløkke, Næstformand Klaus Nygaard og Ulla Lynge fortsætter uændret.