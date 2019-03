Mediehus fremlægger flot regnskab

redaktion Onsdag, 06. marts 2019 - 14:45

Mediehuset Sermitsiaq.AG kom ud med et pænt resultat i 2018. Ifølge virksomhedens netop offentliggjorte årsregnskab for 2018 landede overskuddet efter skat på 4.7 millioner kroner.

Sidste år lød overskuddet på knap 5.5 millioner kroner. Samtidig har mediehuset skiftet bestyrelsesformand, da Jørgen Ejbøl er faldet for aldersgrænsen.

Den daglige ledelse og bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende. Resultatet vil være medvirkende til fremover at sikre den frie og uafhængige presse i Grønland.

- Men der skal kæmpes, siger Christian Schultz-Lorentzen, direktør for mediehuset Sermitsiaq.AG og fortsætter:

- De frie medier har mange udfordringer. Ikke kun i Grønland, men i hele verden. Google og facebook er eksempelvis alvorlige konkurrenter som annonceplatforme. Det mærkede vi i 2018, hvor annonceindtægterne i mediehuset samlet set faldt med 1.1 millioner kroner i forhold til året før.

- Men sådan er betingelserne. Verden forandrer sig. Der findes heller ikke bødkere mere. Vi må alle være parate til at udvikle os og ikke mindst finde nye indtægter. Uden et solidt, økonomisk fundament er det frie ord ikke meget værd. Det koster at drive redaktioner, der kan levere kvalificeret journalistik. Men det er vi heldigvis i stand til takket være en hårdtarbejdende medarbejderstab på alle niveauer, siger Christian Schultz-Lorentzen.

Mediehuset udgiver de to landsdækkende aviser Sermitsiaq og AG, landets største onlinemedie Sermitsiaq.AG, Nuuk Ugeavis og kvindemagasinet Arnanut. Dertil kommer inflightmagasinet Suluk, som produceres for Air Greenland.

Mediehuset fortsatte i 2018 med at investere i den redaktionelle og kommercielle udvikling. Og med flere vigtige resultater. Antallet af besøgende steg på hjemmesiden til 9.1 million, en stigning på seks procent i forhold til 2017. Annonceindtægterne endte på knap 9.7 millioner kroner for nettet.

Mediehuset har i lighed med tidligere år modtaget driftstilskud fra selvstyret.

Udviklingen i salget af de to printaviser har, som i resten af den vestlige verden, været faldende i forhold til 2017. Til gengæld er udviklingen af antallet af elektroniske avisabonnementer fortsat positiv. Aviserne har i årets løb haft stor succes med at udgive et øget antal forskellige tematillæg.

Gratisavisen Nuuk Ugeavis, der udgives af Nuuk Lokalereklame, kom efter skat ud med et overskud på 53.000 kroner mod et overskud på 124.000 kroner i 2017. For at understøtte lokalavisen lancerer mediehuset i første kvartal af i år en ny hjemmeside for Grønlands største by.

- Det sker for at skabe et stærkere redaktionelt forum og for at styrke annoncørernes gennemslagskraft. Nuuk er et vækstområde, og med det nye digitale univers vil mediehuset være med i forreste række, siger Christian Schultz-Lorentzen, der oplyser, at hjemmesiden vil være en integreret del af Sermitsiaq.AG, hvilket sikrer en stor læserskare fra første dag. Hjemmesiden vil også kunne tilgås direkte via adressen www.nuuk-ugeavis.gl.

På generalforsamlingen fratrådte Jørgen Ejbøl som formand for bestyrelsen. Det skete på grund af aldersgrænsen på 70 år. Ny bestyrelsesformand bliver Jens Bruun, der blev valgt ind i bestyrelsen i 2017. En erfaren mediemand med godt 25-års erfaring på Jyllands-Posten og 10 år som koncerndirektør og direktionsmedlem i JP/Politikens Hus.

Ny i bestyrelsen er 54-årige Ulla Lynge, uddannet cand.scient.adm. på Ilisimatusarfik og med en MBA fra Henley Business School i London. Hun har gennem årene varetaget en række topjob og tillidsposter i Grønland. Hun er i dag medlem af blandt andet bestyrelsen for Nuuk City Development og næstformand i Grønlands Økonomiske Råd. Hun har tidligere været direktør for Sermersooq Business Council og arbejder i dag som sekretariatschef i CSR Greenland.