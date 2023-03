Mediehus med beskedent overskud

Merete Lindstrøm Onsdag, 08. marts 2023 - 15:24

- Den uforudsigelige coronapandemi og krigen i Ukraine har påvirket mediehusets resultat i 2022. Vi lever i en usikker verden. Men det er lykkedes for Mediehuset bevare alle udgivelser med fortsat høje brugertal. Trods svære tider fungerer det hele takket være en flot indsats fra ledelse og medarbejdere. Det er imponerende, siger Lars Vesterløkke, bestyrelsesformand i mediehuset Sermitsiaq.AG, der holdt generalforsamling tidligere i dag.

Årsresultatet for 2022 endte med et overskud på 565.000 kroner mod godt fire millioner kroner i 2021, der var præget af særlige forhold, herunder en ekstraordinær engangsindtægt.

Samtidig med, at Den Erhvervsdrivende Fond Sermitsiaq.AG formår at fastholde sit publicistiske formål som en markant, samfundsaktuel medieaktør, befinder mediehuset sig i en afgørende transformationsfase.

Dygtige medarbejdere og hårde tider

Sermitsiaq.AG er i lighed med andre mediehuse i verden i en omstilling fra print til digitale medier. En proces, vi arbejder målrettet og kontinuerligt med.

Senest har vi investeret i en betydelig opgradering af vores e-aviser, siger mediehusets administrerende direktør og chefredaktør, Christian Schultz-Lorentzen, der i forhold til årsresultatet peger på, at driften og omkostningerne blev optimeret væsentligt i 2022.

- Det er en linje, der fortsætter i 2023. For mig er ”dosering” nøgleordet, når vi udvikler vores forretning. Vi kaster os ikke ud i eventyr, men arbejder afmålt dag for dag for at forbedre os. Men mediebranchen har det hårdt. Intet er givet. Det er hårde tider. Men heldigvis har vi en dygtig og erfaren stab, siger Christian Schultz-Lorentzen.

Bestyrelsen genvalgt

Han fremhæver, at mediehusets styrke er, at man er i kontakt med næsten hele befolkningen via sine mange print- og netmedier. Det giver mediehuset en både publicistisk slagkraft og optimale rammer for annoncørerne.

Nyhedshjemmesiden Sermitsiaq.AG havde 20.5 millioner sidevisninger i 2022. Det samlede oplag på de landsdækkende aviser AG og Sermitsiaq (elektronisk og på print) oplevede en mindre tilbagegang. Mediehuset Sermitsiaq.AG udgiver desuden den gratis lokalavis Nuuk Ugeavis, kvindemagasinet Arnanut og producerer inflightmagasinet Suluk for Air Greenland. Lejlighedsvis udgiver mediehuset bøger.

På generalforsamlingen blev formanden Lars Vesterløkke, næstformanden Klaus Nygaard og Ulla Lynge alle genvalgt. Herudover består bestyrelsen af medarbejderrepræsentant Jette Andersen.