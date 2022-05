Medicinsk kastration til debat

Redaktionen Onsdag, 04. maj 2022 - 08:46

Demokraternes Nivi Olsen medgiver, at det er en trist debat. Men nødvendig.

Det skriver avisen AG.

- Vi er nødt til at beskytte vores børn bedre mod pædofile, så de kan få den trygge tilværelse, som alle børn fortjener. I dag er det sådan, at en pædofil frivilligt kan beslutte en medicinsk kastration. Man kan jo kun håbe på og opfordre alle pædofile til at gøre dette. Men er det nok? Det er jo langt fra alle pædofile, der vælger sådan en løsning. Bør vi fra politisk side åbne op for, at domstolene skal kunne dømme pædofile til medicinsk kastration? spørger Nivi Olsen i sit skriftlige oplæg til den forespørgselsdebat, som er sat på dagsordenen i Inatsisartut senere denne måned.

Nivi Olsen understreger, at det ikke er politikere, som skal idømme pædofile eller andre en foranstaltning. - Men vi kan opstille rammer for domstolene, bemærker hun.

Samtidig mener hun, at sagen skal undersøges grundigt, blandt andet skal der indhentes erfaringer fra udlandet, inden en politisk beslutning træffes.

- Det vil være et alvorligt indgreb. Nogle vil mene, at det strider imod menneskerettighederne. Vi skal naturligvis respektere menneskerettighederne. Men vi skal også respektere børns rettigheder til at kunne vokse op i et trygt samfund. For mig vejer hensynet til børnene tungere end hensynet til den pædofile gerningsmand, fremhæver hun.

