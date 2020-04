Medarbejdere i Kujalleq får sundhedsforsikring

Thomas Munk Veirum Torsdag, 30. april 2020 - 15:34

Har man arbejdet i Kommune Kujalleq i mere end to år, er man dækket af en sundhedsforsikring. Det fortæller kommunen på sin hjemmeside.

-Jeg er glad for, at vi kan give vores medarbejdere sådant et tilbud, efter som vi vægter medarbejdernes sundhed højt. Oprettelsen af forsikringen giver medarbejderne gode vilkår rent sundhedsmæssigt, siger Kiista P. Isaksen.

Forsikringen kan ifølge kommunen dække udgifter til lægeundersøgelse og til visse operationer.

Kan bruges til knæoperationer

- Eksempelvis kan den bruges til knæoperationer, underlivsoperationer, fjernelse af mandler, fjernelse af galdesten eller lignende operationer, skriver kommunen.

Medarbejderne kan altså få en operation uden om sundhedsvæsenet, lyder det fra borgmesteren:

- Sundhedsforsikringen er helt ny i den kommunale forvaltning, men trods det er vi vidende om, at det at vente længe på en operation i vort land ikke er noget nyt i sig selv. Derfor er det godt, at vores medarbejdere i Kommune Kujalleq helbredsmæssigt har bedre muligheder gennem sundhedsforsikringen, siger Kiista P. Isaksen.